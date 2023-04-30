Кадыров намерен создать армию для защиты угнетенных Западом народов

01 мая 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

Кадыров желает создать команду патриотов со всего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о создании армии для защиты угнетенных народов от западных стран. Об этом сообщил сам Кадыров. «В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — передают слова главы Чечни РИА Новости. По словам Кадырова, он хотел бы собрать подготовленную команду патриотов со всего мира. Ранее Кадыров заявил, что нашел способ отбить желание у Запада поставлять ВСУ боеприпасы с ураном. По его словам, нужно продемонстрировать западным странам последствия уранового заражения на их территориях. Также глава Чечни одобрил смену стратегии России в спецоперации, назвав ее обдуманной и щадящей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о создании армии для защиты угнетенных народов от западных стран. Об этом сообщил сам Кадыров. «В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — передают слова главы Чечни РИА Новости. По словам Кадырова, он хотел бы собрать подготовленную команду патриотов со всего мира. Ранее Кадыров заявил, что нашел способ отбить желание у Запада поставлять ВСУ боеприпасы с ураном. По его словам, нужно продемонстрировать западным странам последствия уранового заражения на их территориях. Также глава Чечни одобрил смену стратегии России в спецоперации, назвав ее обдуманной и щадящей.