30 апреля 2023

Кадыров намерен создать армию для защиты угнетенных Западом народов

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Кадыров желает создать команду патриотов со всего мира Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о создании армии для защиты угнетенных народов от западных стран. Об этом сообщил сам Кадыров.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — передают слова главы Чечни РИА Новости. По словам Кадырова, он хотел бы собрать подготовленную команду патриотов со всего мира.

Ранее Кадыров заявил, что нашел способ отбить желание у Запада поставлять ВСУ боеприпасы с ураном. По его словам, нужно продемонстрировать западным странам последствия уранового заражения на их территориях. Также глава Чечни одобрил смену стратегии России в спецоперации, назвав ее обдуманной и щадящей.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о создании армии для защиты угнетенных народов от западных стран. Об этом сообщил сам Кадыров. «В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — передают слова главы Чечни РИА Новости. По словам Кадырова, он хотел бы собрать подготовленную команду патриотов со всего мира. Ранее Кадыров заявил, что нашел способ отбить желание у Запада поставлять ВСУ боеприпасы с ураном. По его словам, нужно продемонстрировать западным странам последствия уранового заражения на их территориях. Также глава Чечни одобрил смену стратегии России в спецоперации, назвав ее обдуманной и щадящей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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