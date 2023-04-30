Кадыров намерен создать армию для защиты угнетенных Западом народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о создании армии для защиты угнетенных народов от западных стран. Об этом сообщил сам Кадыров.
«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — передают слова главы Чечни РИА Новости. По словам Кадырова, он хотел бы собрать подготовленную команду патриотов со всего мира.
Ранее Кадыров заявил, что нашел способ отбить желание у Запада поставлять ВСУ боеприпасы с ураном. По его словам, нужно продемонстрировать западным странам последствия уранового заражения на их территориях. Также глава Чечни одобрил смену стратегии России в спецоперации, назвав ее обдуманной и щадящей.
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