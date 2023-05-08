Медведев пообещал сокрушить неонацизм в Европе

08 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев пообещал уничтожить «наследников третьего рейха» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с грядущим праздником Дня Победы, уверив, что Россия победит современный «бандеровский неонацизм» в Европе. Пост Медведев опубликовал в соцсетях. «С Днем Великой Победы! Не сомневайтесь: в современной Европе мы сокрушим отвратительный бандеровский неонацизм, который так лелеют наследники третьего рейха в ЕС. Во имя памяти наших отцов и дедов», — написал Медведев в соцсетях. Также он добавил, что лидеры европейский стран не помнят заслуг граждан СССР, однако Россия запомнит героев навсегда. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил День Победы на Украине. URA.RU приводило сводку, какие бывшие страны СССР отменяют День Победы.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с грядущим праздником Дня Победы, уверив, что Россия победит современный «бандеровский неонацизм» в Европе. Пост Медведев опубликовал в соцсетях. «С Днем Великой Победы! Не сомневайтесь: в современной Европе мы сокрушим отвратительный бандеровский неонацизм, который так лелеют наследники третьего рейха в ЕС. Во имя памяти наших отцов и дедов», — написал Медведев в соцсетях. Также он добавил, что лидеры европейский стран не помнят заслуг граждан СССР, однако Россия запомнит героев навсегда. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил День Победы на Украине. URA.RU приводило сводку, какие бывшие страны СССР отменяют День Победы.