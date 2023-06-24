В южных городах России нет проблем с топливом и продуктами

24 июня 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

В Ростове и Воронеже опровергли информацию о дефиците продуктов и топлива. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Ростове-на-Дону и Воронеже нет дефицита продуктов питания и бензина. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В социальных сетях стала распространяться информация о том, что Воронеже из-за пожара на местной нефтебазе якобы возник дефицит топлива и продуктов питания. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале опроверг дефицит бензина в регионе: «Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на ул. Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. На нефтебазе на ул. Димитрова произошла разгерметизация 2-х резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно». Дефицит продуктов питания в Воронеже опровергли в сети магазинов «Лента»: «На данный момент магазины используют весь запас поставленных продуктов, нехватки продуктов не обнаружено, мы стараемся держать ситуацию под контролем». В Ростове-на-Дону с продуктами питания и топливом также все в порядке. Информацию об этом подтвердил 161.RU сити-менеджер города Алексей Логвиненко: «В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом. Все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме». В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы нанесли ракетный удар по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эти слова. После этого глава частной армии заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России, и захватил Ростов-на-Дону. Позже 24 июня на нефтебазе Воронеже вспыхнул пожар. Причины возгорания неизвестны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ростове-на-Дону и Воронеже нет дефицита продуктов питания и бензина. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В социальных сетях стала распространяться информация о том, что Воронеже из-за пожара на местной нефтебазе якобы возник дефицит топлива и продуктов питания. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале опроверг дефицит бензина в регионе: «Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на ул. Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. На нефтебазе на ул. Димитрова произошла разгерметизация 2-х резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно». Дефицит продуктов питания в Воронеже опровергли в сети магазинов «Лента»: «На данный момент магазины используют весь запас поставленных продуктов, нехватки продуктов не обнаружено, мы стараемся держать ситуацию под контролем». В Ростове-на-Дону с продуктами питания и топливом также все в порядке. Информацию об этом подтвердил 161.RU сити-менеджер города Алексей Логвиненко: «В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом. Все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме». В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы нанесли ракетный удар по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эти слова. После этого глава частной армии заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России, и захватил Ростов-на-Дону. Позже 24 июня на нефтебазе Воронеже вспыхнул пожар. Причины возгорания неизвестны.