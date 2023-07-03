МВД разместило на своем сайте ориентировку на Василия Грицака
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, который обвиняется в обстрелах Донбасса. Ориентировка появилась на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что СК России заочно предъявил обвинение Василию Грицаку за обстрелы Луганской и Донецкой народных республик с 2014 по 2016 год. В результате его преступных действий погибли 190 человек, пострадали 380 жителей.
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