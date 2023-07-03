МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ. Скрин

МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, нашивка, полиция, мвд россии
МВД разместило на своем сайте ориентировку на Василия Грицака Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, который обвиняется в обстрелах Донбасса. Ориентировка появилась на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что СК России заочно предъявил обвинение Василию Грицаку за обстрелы Луганской и Донецкой народных республик с 2014 по 2016 год. В результате его преступных действий погибли 190 человек, пострадали 380 жителей.

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МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, который обвиняется в обстрелах Донбасса. Ориентировка появилась на сайте ведомства. Ранее стало известно, что СК России заочно предъявил обвинение Василию Грицаку за обстрелы Луганской и Донецкой народных республик с 2014 по 2016 год. В результате его преступных действий погибли 190 человек, пострадали 380 жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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