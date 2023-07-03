МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ. Скрин

МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса

03 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

МВД разместило на своем сайте ориентировку на Василия Грицака Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, который обвиняется в обстрелах Донбасса. Ориентировка появилась на сайте ведомства. Ранее стало известно, что СК России заочно предъявил обвинение Василию Грицаку за обстрелы Луганской и Донецкой народных республик с 2014 по 2016 год. В результате его преступных действий погибли 190 человек, пострадали 380 жителей. Скрин сайта МВД РФ

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, который обвиняется в обстрелах Донбасса. Ориентировка появилась на сайте ведомства. Ранее стало известно, что СК России заочно предъявил обвинение Василию Грицаку за обстрелы Луганской и Донецкой народных республик с 2014 по 2016 год. В результате его преступных действий погибли 190 человек, пострадали 380 жителей.