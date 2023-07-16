В Совфеде объяснили, кто стоит за атаками беспилотников на Севастополь

Сенатор Цеков заявил, что атаку беспилотников на Севастополь организовал Залужный

16 июля 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Сергей Цеков сообщил, что действия Валерия Залужного выглядят ущербно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный стоит за атакой беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил сенатор РФ от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. «Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадой о захвате Крыма. А теперь решил показать, мол, пацан сказал, пацан сделал», — заявил Цеков в беседе с РИА Новости. По его словам, действия Залужного выглядят ущербно. Ранее Минобороны РФ сообщило, что была остановлена попытка ВСУ совершить нападение на объекты в Севастополе в Республике Крым. Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что украинские дроны устроили атаку на Севастополь, передает «Национальная служба новостей». Силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остановили нападение восьми беспилотников. Департамент транспорта Севастополя отметил, что из-за нападения украинских дронов в Севастопольской бухте временно прекращено движения паромов и катеров.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный стоит за атакой беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил сенатор РФ от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. «Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадой о захвате Крыма. А теперь решил показать, мол, пацан сказал, пацан сделал», — заявил Цеков в беседе с РИА Новости. По его словам, действия Залужного выглядят ущербно. Ранее Минобороны РФ сообщило, что была остановлена попытка ВСУ совершить нападение на объекты в Севастополе в Республике Крым. Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что украинские дроны устроили атаку на Севастополь, передает «Национальная служба новостей». Силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остановили нападение восьми беспилотников. Департамент транспорта Севастополя отметил, что из-за нападения украинских дронов в Севастопольской бухте временно прекращено движения паромов и катеров.