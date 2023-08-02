В Минобороны Украины заявили, что получили от Запада десятки моделей БПЛА

За последние 15 месяцев Министерство обороны Украины приняло на вооружение более 30 различных моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников.
«За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение от Запада более 30 моделей БПЛА», — написал Резников в социальных сетях. Он добавил, что среди этих моделей есть разведывательные БПЛА, ударные, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы. Резников также отметил, что боеприпасы для БПЛА теперь официально признаны отдельной категорией.
Ранее также сообщалось, что Украина получила от Дании шесть беспилотников, предназначенных для обнаружения взрывоопасных предметов на территории и водоемах. Эти беспилотники будут использоваться для обследования и выявления мин. Позже военный эксперт Владислав Шурыгин объявил о планах усиления налетов
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