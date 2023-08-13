Прихожане храма сами задержали вандала
Гражданин Украины бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры и повредил ее. Мужчина задержан, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).
«Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции», — сообщается в telegram-канале УПЦ.
Киевские власти с марта пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители митрополит Павел (Лебедь) обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в разжигании межрелигиозной вражды, сообщала
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