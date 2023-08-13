Вандал с камнем атаковал икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры. Фото

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Украина, архив. Пермь, киев, киево печерская лавра
Прихожане храма сами задержали вандала Фото:

Гражданин Украины бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры и повредил ее. Мужчина задержан, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).

«Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции», — сообщается в telegram-канале УПЦ.

Киевские власти с марта пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители митрополит Павел (Лебедь) обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в разжигании межрелигиозной вражды, сообщала Gazeta.Ru.

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Гражданин Украины бросил камень в икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры и повредил ее. Мужчина задержан, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ). «Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции», — сообщается в telegram-канале УПЦ. Киевские власти с марта пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители митрополит Павел (Лебедь) обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в разжигании межрелигиозной вражды, сообщала Gazeta.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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