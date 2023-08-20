Украинские беженцы взбунтовались из-за еды в Ирландии

Размещенные в одном из отелей Ирландии украинские беженцы взбунтовались из-за отказа местных властей кормить их бесплатно. Об этом сообщила обозреватель Габия Гатавецкайте.
«В отеле Breaffy Woods 333 украинских беженца взбунтовались из-за того, что их не хотят кормить бесплатно», — написала Гатавецкайте в издании Sunday World. Также, по ее словам, украинцы написали письмо гендиректору отеля, в котором заявили, что еда плохого качества.
Власти Ирландии вмешались в ситуацию. Они заявили, что руководство отеля действует строго в соответствии с новыми инструкциями, согласно которым сборы за еду обязательны. Беженцам также напомнили, что в номерах нельзя готовить пищу.
Украинцам сообщили, что их выселят из отеля, если они не будут платить за питание. Гатавецкайте утверждает, что в Ирландии находятся около 85 тысяч украинских беженцев.
После начала СВО многие украинцы эмигрировали в другие страны. Ранее в мае украинские беженцы в польском городе Познань пожаловались на условия проживания в общежитии. Из-за недовольств постояльцев в здание пришла проверка. У польской администрации были замечания к техническому состоянию здания, санитарно-гигиеническим условиям и питанию. Общежитие пришлось закрыть.
Размещенные в одном из отелей Ирландии украинские беженцы взбунтовались из-за отказа местных властей кормить их бесплатно. Об этом сообщила обозреватель Габия Гатавецкайте. «В отеле Breaffy Woods 333 украинских беженца взбунтовались из-за того, что их не хотят кормить бесплатно», — написала Гатавецкайте в издании Sunday World. Также, по ее словам, украинцы написали письмо гендиректору отеля, в котором заявили, что еда плохого качества. Власти Ирландии вмешались в ситуацию. Они заявили, что руководство отеля действует строго в соответствии с новыми инструкциями, согласно которым сборы за еду обязательны. Беженцам также напомнили, что в номерах нельзя готовить пищу. Украинцам сообщили, что их выселят из отеля, если они не будут платить за питание. Гатавецкайте утверждает, что в Ирландии находятся около 85 тысяч украинских беженцев. После начала СВО многие украинцы эмигрировали в другие страны. Ранее в мае украинские беженцы в польском городе Познань пожаловались на условия проживания в общежитии. Из-за недовольств постояльцев в здание пришла проверка. У польской администрации были замечания к техническому состоянию здания, санитарно-гигиеническим условиям и питанию. Общежитие пришлось закрыть.