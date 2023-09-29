Депутат Госдумы Слуцкий раскрыл роль России в решении конфликта в Нагорном Карабахе

Депутат Госдумы Слуцкий: Россия обеспечит мир между Арменией и Азербайджаном

Слуцкий обещал держать на контроле конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские дипломаты и миротворцы обеспечат мирное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы избежать кровопролитий из-за территориальных споров. Об этом заявил URA.RU глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Идет медленное, но верное движение к восстановлению мирной жизни. Россия не останется в стороне и, конечно, не только на уровне миротворческого контингента. Инструментарий парламентской дипломатии в таких непростых ситуациях блестяще работает. Мы не будем выпускать из-под контроля эти вопросы, будем обсуждать их с коллегами и из Милли Меджлиса (Национальное собрание) Азербайджанской Республики, и Национального Собрания Армении, и на международных парламентских площадках. Главный вектор — к миру, к прекращению кровопролития. Любые конфликты нужно решать за столом переговоров, а не на арене боевых действий. Будем делать все для этого возможное», — сказал Леонид Слуцкий.

По его словам, любые возможные притязания Армении на Нагорный Карабах будут расценены, как вторжение на территорию Азербайджана. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян, думаю, вошел в историю своей страны не самым благовидным образом. Вместе с тем, именно его пражские договоренности трактуются как признание Ереваном суверенитета Баку над Нагорным Карабахом, превращая де-юре любые действия на его территории во внутриазербайджанский конфликт. Сейчас очень много зависит от официального Баку. Прежде всего, в вопросах реинтеграции этнических армян Нагорного Карабаха, в вопросах обеспечения безопасности», — объяснил депутат.

Последнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе закончилось тем, что Армения отказалась от этой территории в пользу Азербайджана. Сам же Нагорный Карабах прекратит свое существование, как самопровозглашенная республика 1 января 2024 года. Российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха как минимум до 2025 года, сказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.