Палестинцы вооружили автоматом израильскую бабушку. Видео

07 октября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Палестинские боевики дали автомат бабушке из Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинские боевики вооружили автоматом израильскую бабушку. Это произошло после вторжения Палестины в Израиль и начала войны. Видео с пожилой женщиной они опубликовали в своем telegram-канале. На видео, опубликованном в telegram-канале палестинской группировки ХАМАС, показано, как бабушка держит в руках автомат, а рядом с ней стоит боевик. Предположительно, эта женщина — жительница Израиля. Утром 7 октября вооруженные боевики ворвались в приграничные районы Израиля из сектора Газа. Командование службы тыла дало совет гражданам не покидать дом и находиться рядом с бомбоубежищами. Также очевидцы отметили, что в отдельных населенных пунктах Израиля ведутся уличные бои. Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило войну Израилю, сообщил глава минобороны страны Йоав Галант. После произошедшего Иерусалим контактирует с Россией и рассчитывает на понимание, сообщил посол Израиля.

Палестинские боевики вооружили автоматом израильскую бабушку. Это произошло после вторжения Палестины в Израиль и начала войны. Видео с пожилой женщиной они опубликовали в своем telegram-канале. На видео, опубликованном в telegram-канале палестинской группировки ХАМАС, показано, как бабушка держит в руках автомат, а рядом с ней стоит боевик. Предположительно, эта женщина — жительница Израиля. Утром 7 октября вооруженные боевики ворвались в приграничные районы Израиля из сектора Газа. Командование службы тыла дало совет гражданам не покидать дом и находиться рядом с бомбоубежищами. Также очевидцы отметили, что в отдельных населенных пунктах Израиля ведутся уличные бои. Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило войну Израилю, сообщил глава минобороны страны Йоав Галант. После произошедшего Иерусалим контактирует с Россией и рассчитывает на понимание, сообщил посол Израиля.