Палестинцы вооружили автоматом израильскую бабушку. Видео

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Палестинские боевики дали автомат бабушке из Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинские боевики вооружили автоматом израильскую бабушку. Это произошло после вторжения Палестины в Израиль и начала войны. Видео с пожилой женщиной они опубликовали в своем telegram-канале.

На видео, опубликованном в telegram-канале палестинской группировки ХАМАС, показано, как бабушка держит в руках автомат, а рядом с ней стоит боевик. Предположительно, эта женщина — жительница Израиля.

Утром 7 октября вооруженные боевики ворвались в приграничные районы Израиля из сектора Газа. Командование службы тыла дало совет гражданам не покидать дом и находиться рядом с бомбоубежищами. Также очевидцы отметили, что в отдельных населенных пунктах Израиля ведутся уличные бои. Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило войну Израилю, сообщил глава минобороны страны Йоав Галант. После произошедшего Иерусалим контактирует с Россией и рассчитывает на понимание, сообщил посол Израиля.

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Палестинские боевики вооружили автоматом израильскую бабушку. Это произошло после вторжения Палестины в Израиль и начала войны. Видео с пожилой женщиной они опубликовали в своем telegram-канале. На видео, опубликованном в telegram-канале палестинской группировки ХАМАС, показано, как бабушка держит в руках автомат, а рядом с ней стоит боевик. Предположительно, эта женщина — жительница Израиля. Утром 7 октября вооруженные боевики ворвались в приграничные районы Израиля из сектора Газа. Командование службы тыла дало совет гражданам не покидать дом и находиться рядом с бомбоубежищами. Также очевидцы отметили, что в отдельных населенных пунктах Израиля ведутся уличные бои. Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило войну Израилю, сообщил глава минобороны страны Йоав Галант. После произошедшего Иерусалим контактирует с Россией и рассчитывает на понимание, сообщил посол Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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