Торговый центр Екатеринбурга хочет обанкротить компанию сына экс-главы Кургана

Торговый центр «Успенский» из Екатеринбурга требует признать банкротом компанию «Инграни Кофе», принадлежащую бизнесмену Максиму Ельчанинову — сыну экс-мэра Кургана Анатолия Ельчанинова. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.
«ООО «Торговый центр «Успенский» обратилась в Арбитражный суд Курганской области с иском к ООО «Инграни Кофе» о признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности)», — указано на сайте суда. Также свердловской компанией подано заявление об утверждении арбитражного управляющего.
По данным сервиса СБИС, ТЦ «Успенский» является конкурсным кредитором должника ООО «Инграни Кофе». Это подтверждается решением Арбитражного суда Свердловской области от 25 октября 2021 года. Также по данным системы, стоимость бизнеса курганского предпринимателя составляет -18,8 млн рублей, выручка отсутствует.
Ранее URA.RU писало, что сын бывшего мэра Кургана отсудил более девяти млн рублей у созданной им фирмы. Бизнесмен Максим Ельчанинов взыскал деньги с предприятия «ГПИмясомолпром», которое банкротили в 2021 году. Позже стало известно, что процедура банкротства была прекращена.
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