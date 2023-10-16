Больницы сектора Газа предупредили о риске гибели тысяч раненых Al Jazeera: в больницах Газы умрут тысячи раненых из-за нехватки ресурсов 16 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 + Тысячи раненых могут погибнуть из-за ограничения поставок предметов первой необходимости и лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа медицинские учреждения не справляются с потоком поступивших к ним пострадавших. Огромное количество раненых могут умереть. Об этом сообщил представитель МВД анклава Ияд аль-Бузм. «Тысячам раненых грозит скорая смерть из-за неспособности больниц справиться с [таким числом] пострадавших», — объяснил аль-Бузм в комментариях телеканалу Al Jazeera . Представитель МВД призвал мировое сообщество принять соответствующие меры, чтобы «остановить израильскую агрессию». Кроме того, он попросил доставить в сектор Газа медицинские принадлежности, топливо и воду. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что Израиль призвал около 1 млн граждан Палестины за сутки покинуть северную территорию сектора Газа. Израильское правительство планирует использовать опыт блокадного Ленинграда на этой территории. В него будет входить прекращение поставок электроэнергии, воды и еды. Подобное является нарушением прав человека. В секторе Газа медицинские учреждения не справляются с потоком поступивших к ним пострадавших. Огромное количество раненых могут умереть. Об этом сообщил представитель МВД анклава Ияд аль-Бузм. «Тысячам раненых грозит скорая смерть из-за неспособности больниц справиться с [таким числом] пострадавших», — объяснил аль-Бузм в комментариях телеканалу Al Jazeera. Представитель МВД призвал мировое сообщество принять соответствующие меры, чтобы «остановить израильскую агрессию». Кроме того, он попросил доставить в сектор Газа медицинские принадлежности, топливо и воду. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что Израиль призвал около 1 млн граждан Палестины за сутки покинуть северную территорию сектора Газа. Израильское правительство планирует использовать опыт блокадного Ленинграда на этой территории. В него будет входить прекращение поставок электроэнергии, воды и еды. Подобное является нарушением прав человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям