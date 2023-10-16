Больницы сектора Газа предупредили о риске гибели тысяч раненых

Al Jazeera: в больницах Газы умрут тысячи раненых из-за нехватки ресурсов
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Тысячи раненых могут погибнуть из-за ограничения поставок предметов первой необходимости и лекарств Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа медицинские учреждения не справляются с потоком поступивших к ним пострадавших. Огромное количество раненых могут умереть. Об этом сообщил представитель МВД анклава Ияд аль-Бузм.

«Тысячам раненых грозит скорая смерть из-за неспособности больниц справиться с [таким числом] пострадавших», — объяснил аль-Бузм в комментариях телеканалу Al Jazeera. Представитель МВД призвал мировое сообщество принять соответствующие меры, чтобы «остановить израильскую агрессию». Кроме того, он попросил доставить в сектор Газа медицинские принадлежности, топливо и воду.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что Израиль призвал около 1 млн граждан Палестины за сутки покинуть северную территорию сектора Газа. Израильское правительство планирует использовать опыт блокадного Ленинграда на этой территории. В него будет входить прекращение поставок электроэнергии, воды и еды. Подобное является нарушением прав человека.

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В секторе Газа медицинские учреждения не справляются с потоком поступивших к ним пострадавших. Огромное количество раненых могут умереть. Об этом сообщил представитель МВД анклава Ияд аль-Бузм. «Тысячам раненых грозит скорая смерть из-за неспособности больниц справиться с [таким числом] пострадавших», — объяснил аль-Бузм в комментариях телеканалу Al Jazeera. Представитель МВД призвал мировое сообщество принять соответствующие меры, чтобы «остановить израильскую агрессию». Кроме того, он попросил доставить в сектор Газа медицинские принадлежности, топливо и воду. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что Израиль призвал около 1 млн граждан Палестины за сутки покинуть северную территорию сектора Газа. Израильское правительство планирует использовать опыт блокадного Ленинграда на этой территории. В него будет входить прекращение поставок электроэнергии, воды и еды. Подобное является нарушением прав человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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