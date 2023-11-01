Депутат челябинского заксобрания открыл доску памяти Героя ДНР Ольги Качуры. Фото

Депутат челябинского заксобрания Сергей Буяков открыл доску памяти Ольги Качуры

01 ноября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Ольга Качура, именем которой названа копейская школа, командовала дивизионом реактивной артиллерии «Град» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Председатель комитета по социальной политике челябинского заксобрания Сергей Буяков принял участие в митинге, посвященном присвоению копейской школе имени Героя России и ДНР Ольги Качуры. Депутат принял участие в открытии мемориальной доски, сообщили URA.RU 1 ноября в пресс-службе ЗСО. «Копейская школа № 16 одна из первых среди образовательных организаций Челябинской области включилась в борьбу за право присвоения имени героев специальной военной операции. Это очень хороший пример. Уверен, что эта добрая традиция распространится на другие образовательные учреждения. Ведь только одно может смягчить боль утраты — это сохранение памяти о человеке. И наш долг эту память хранить», — цитируют Буякова в пресс-службе заксобрания. В торжественном мероприятии участвовали учителя и учащиеся школы, кадеты и актив Российского движения детей и молодежи «Движение первых», жители города и лидеры волонтерских отрядов, а также представители военно-патриотического клуба «Корса» Дворца молодежи города Горловки Донецкой народной республики. Почтить память героя приехала сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова. Военнослужащая вооруженных сил Донецкой народной республики, гвардии полковник с позывным «Корса» Ольга Качура участвовала в решении боевых задач на передовых направлениях в рамках специальной военной операции. Погибла она летом 2022 года. Звание Героя Российской Федерации и Героя Донецкой народной республики Ольге Сергеевне присвоено посмертно. «Выбор присвоить нашей школе имя легендарного командира не случаен. Коллектив школы давно продолжает добрую и нужную традицию — поддерживает связь с родственниками героев, отдавших свою жизнь ради Родины. Особое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию учащихся. В прошлом году коллектив школы вместе с учащимися вышел с инициативой — присвоить школе имя Героя России Ольги Сергеевны Качуры. И сегодня наша школа носит это гордое имя. Для нас это важно и очень почетно», — рассказал директор образовательного учреждения Антон Лубошников. У входа в здание школы был выстроен почетный караул и торжественно открыта памятная мемориальная доска. Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске. Закончился митинг воинским салютом и минутой молчания в память о героях, погибших в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. В актовом зале состоялась встреча школьников с сослуживцами Ольги Сергеевны из Горловки. Военнослужащие передали школьному музею боевой славы личные вещи Ольги Качуры. Ольга Качура родилась в Донецке в семье потомственных военнослужащих. В 2014 году поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут» 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики. Командовала реактивным артиллерийским дивизионом БМ-21 «Град». Под ее началом находилось полторы сотни военнослужащих. Ольга Качура участвовала в боях за Славянск, Горловку, Дебальцево и другие населенные пункты. Неоднократно была ранена. В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ее подразделением было уничтожено значительное количество живой силы и техники противника, что обеспечило выполнение боевых задач. В мае 2022 года командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура была награждена Георгиевским крестом 2-й степени. Погибла летом 2022 года в Горловке при артобстреле. На стене школы повесли мемориальную доску в память Ольги Качуры Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков считает, что пример школы № 16 по присвоению имени героя СВО станет не последним в регионе Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Имя Ольги Качуры присвоено решением копейского собрания депутатов осенью 2023 года Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель комитета по социальной политике челябинского заксобрания Сергей Буяков принял участие в митинге, посвященном присвоению копейской школе имени Героя России и ДНР Ольги Качуры. Депутат принял участие в открытии мемориальной доски, сообщили URA.RU 1 ноября в пресс-службе ЗСО. «Копейская школа № 16 одна из первых среди образовательных организаций Челябинской области включилась в борьбу за право присвоения имени героев специальной военной операции. Это очень хороший пример. Уверен, что эта добрая традиция распространится на другие образовательные учреждения. Ведь только одно может смягчить боль утраты — это сохранение памяти о человеке. И наш долг эту память хранить», — цитируют Буякова в пресс-службе заксобрания. В торжественном мероприятии участвовали учителя и учащиеся школы, кадеты и актив Российского движения детей и молодежи «Движение первых», жители города и лидеры волонтерских отрядов, а также представители военно-патриотического клуба «Корса» Дворца молодежи города Горловки Донецкой народной республики. Почтить память героя приехала сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова. Военнослужащая вооруженных сил Донецкой народной республики, гвардии полковник с позывным «Корса» Ольга Качура участвовала в решении боевых задач на передовых направлениях в рамках специальной военной операции. Погибла она летом 2022 года. Звание Героя Российской Федерации и Героя Донецкой народной республики Ольге Сергеевне присвоено посмертно. «Выбор присвоить нашей школе имя легендарного командира не случаен. Коллектив школы давно продолжает добрую и нужную традицию — поддерживает связь с родственниками героев, отдавших свою жизнь ради Родины. Особое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию учащихся. В прошлом году коллектив школы вместе с учащимися вышел с инициативой — присвоить школе имя Героя России Ольги Сергеевны Качуры. И сегодня наша школа носит это гордое имя. Для нас это важно и очень почетно», — рассказал директор образовательного учреждения Антон Лубошников. У входа в здание школы был выстроен почетный караул и торжественно открыта памятная мемориальная доска. Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске. Закончился митинг воинским салютом и минутой молчания в память о героях, погибших в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. В актовом зале состоялась встреча школьников с сослуживцами Ольги Сергеевны из Горловки. Военнослужащие передали школьному музею боевой славы личные вещи Ольги Качуры. Ольга Качура родилась в Донецке в семье потомственных военнослужащих. В 2014 году поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут» 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики. Командовала реактивным артиллерийским дивизионом БМ-21 «Град». Под ее началом находилось полторы сотни военнослужащих. Ольга Качура участвовала в боях за Славянск, Горловку, Дебальцево и другие населенные пункты. Неоднократно была ранена. В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ее подразделением было уничтожено значительное количество живой силы и техники противника, что обеспечило выполнение боевых задач. В мае 2022 года командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура была награждена Георгиевским крестом 2-й степени. Погибла летом 2022 года в Горловке при артобстреле.