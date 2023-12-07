В Раде заявили, что Умеров жаловался на Залужного в США

Депутат Верховной рады Гончаренко: Умеров раскритиковал Залужного в США
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Ранее Валерий Залужный заявил, что военный конфликт зашел в тупик Фото:

Во время визита в США министр обороны Украины Рустем Умеров раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Откуда у него такая информация, он не уточнил.

Ранее Залужный заявил The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. С ним согласились украинские солдаты, отметив, что все же заявление главкома их демотивировало. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призывал продолжать наступление. Однако в декабре Зеленский заявил, что ВСУ будут переходить к строительству укрепленной линии обороны.

Гончаренко считает, что контрнаступление завершено. ВСУ переходят к обороне, пишет телеканал 360.

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Во время визита в США министр обороны Украины Рустем Умеров раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Откуда у него такая информация, он не уточнил. Ранее Залужный заявил The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. С ним согласились украинские солдаты, отметив, что все же заявление главкома их демотивировало. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призывал продолжать наступление. Однако в декабре Зеленский заявил, что ВСУ будут переходить к строительству укрепленной линии обороны. Гончаренко считает, что контрнаступление завершено. ВСУ переходят к обороне, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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