В Раде заявили, что Умеров жаловался на Залужного в США

Депутат Верховной рады Гончаренко: Умеров раскритиковал Залужного в США

07 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Ранее Валерий Залужный заявил, что военный конфликт зашел в тупик Фото: Официальный сайт президента Украины Во время визита в США министр обороны Украины Рустем Умеров раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Откуда у него такая информация, он не уточнил. Ранее Залужный заявил The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. С ним согласились украинские солдаты, отметив, что все же заявление главкома их демотивировало. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призывал продолжать наступление. Однако в декабре Зеленский заявил, что ВСУ будут переходить к строительству укрепленной линии обороны. Гончаренко считает, что контрнаступление завершено. ВСУ переходят к обороне, пишет телеканал 360.

Во время визита в США министр обороны Украины Рустем Умеров раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Откуда у него такая информация, он не уточнил. Ранее Залужный заявил The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. С ним согласились украинские солдаты, отметив, что все же заявление главкома их демотивировало. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призывал продолжать наступление. Однако в декабре Зеленский заявил, что ВСУ будут переходить к строительству укрепленной линии обороны. Гончаренко считает, что контрнаступление завершено. ВСУ переходят к обороне, пишет телеканал 360.