26 декабря 2023

ВСУ отступили на южном направлении после неудачных контратак

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу,  stock
Неудачные контратаки были выполнены в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины вынужденно отошли в юго-западном и южном направлениях. Это было сделано после неудачных контратак в районе Синьковки, находящейся в Харьковской области Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — передает ТАСС слова Зыбинского. К этому привела серия неудачных контратак у Синьковки.

Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили инициативу в районах Артемовска, Синьковки и Марьинки. По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, ситуация на фронте для украинской армии является сложной. Кроме того, в случае, если армия России возьмет контроль над Авдеевкой, то это уничтожит оборону ВСУ на донецком направлении.

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Вооруженные силы Украины вынужденно отошли в юго-западном и южном направлениях. Это было сделано после неудачных контратак в районе Синьковки, находящейся в Харьковской области Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — передает ТАСС слова Зыбинского. К этому привела серия неудачных контратак у Синьковки. Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили инициативу в районах Артемовска, Синьковки и Марьинки. По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, ситуация на фронте для украинской армии является сложной. Кроме того, в случае, если армия России возьмет контроль над Авдеевкой, то это уничтожит оборону ВСУ на донецком направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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