ВСУ отступили на южном направлении после неудачных контратак

27 декабря 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Неудачные контратаки были выполнены в Харьковской области Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины вынужденно отошли в юго-западном и южном направлениях. Это было сделано после неудачных контратак в районе Синьковки, находящейся в Харьковской области Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — передает ТАСС слова Зыбинского. К этому привела серия неудачных контратак у Синьковки. Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили инициативу в районах Артемовска, Синьковки и Марьинки. По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, ситуация на фронте для украинской армии является сложной. Кроме того, в случае, если армия России возьмет контроль над Авдеевкой, то это уничтожит оборону ВСУ на донецком направлении.

Вооруженные силы Украины вынужденно отошли в юго-западном и южном направлениях. Это было сделано после неудачных контратак в районе Синьковки, находящейся в Харьковской области Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — передает ТАСС слова Зыбинского. К этому привела серия неудачных контратак у Синьковки. Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили инициативу в районах Артемовска, Синьковки и Марьинки. По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, ситуация на фронте для украинской армии является сложной. Кроме того, в случае, если армия России возьмет контроль над Авдеевкой, то это уничтожит оборону ВСУ на донецком направлении.