Армия и оружие ВС РФ поразили 100 объектов ВСУ на одном из направлений Минобороны: ВС РФ поразили 100 объектов ВСУ на краснолиманском направлении 06 января 2024 в 07:50 Размер текста - 17 + Украинская армия потеряла 90 бойцов за сутки, сообщили в МО РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллерия Центральной группировки российской армии поразила более 100 объектов Вооруженный сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. «Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы», — передает слова Шарова ТАСС. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Также, по словам Шарова, мотострелковый отряд группировки отразил две атаки штурмовых групп 13-й бригады национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества на торском участке. Противника уничтожили огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии. Ранее Минобороны РФ сообщало о потере свыше 690 солдат украинской армии на краснолиманском направлении. Поражение живой силы ВСУ было нанесено в районах Червоная Диброва (ЛНР), Торское, Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества. Артиллерия Центральной группировки российской армии поразила более 100 объектов Вооруженный сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. «Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы», — передает слова Шарова ТАСС. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Также, по словам Шарова, мотострелковый отряд группировки отразил две атаки штурмовых групп 13-й бригады национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества на торском участке. Противника уничтожили огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии. Ранее Минобороны РФ сообщало о потере свыше 690 солдат украинской армии на краснолиманском направлении. Поражение живой силы ВСУ было нанесено в районах Червоная Диброва (ЛНР), Торское, Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям