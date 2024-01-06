ВС РФ поразили 100 объектов ВСУ на одном из направлений

Минобороны: ВС РФ поразили 100 объектов ВСУ на краснолиманском направлении
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
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Артиллерия Центральной группировки российской армии поразила более 100 объектов Вооруженный сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы», — передает слова Шарова ТАСС. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

Также, по словам Шарова, мотострелковый отряд группировки отразил две атаки штурмовых групп 13-й бригады национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества на торском участке. Противника уничтожили огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии.

Ранее Минобороны РФ сообщало о потере свыше 690 солдат украинской армии на краснолиманском направлении. Поражение живой силы ВСУ было нанесено в районах Червоная Диброва (ЛНР), Торское, Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

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Артиллерия Центральной группировки российской армии поразила более 100 объектов Вооруженный сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. «Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы», — передает слова Шарова ТАСС. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Также, по словам Шарова, мотострелковый отряд группировки отразил две атаки штурмовых групп 13-й бригады национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества на торском участке. Противника уничтожили огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии. Ранее Минобороны РФ сообщало о потере свыше 690 солдат украинской армии на краснолиманском направлении. Поражение живой силы ВСУ было нанесено в районах Червоная Диброва (ЛНР), Торское, Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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