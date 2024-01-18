18 января 2024

Осужденным в РФ разрешат чаще говорить по телефону

Правительство РФ предлагает удвоить количество звонков для осужденных
© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроектом предлагается увеличить количество телефонных разговоров до 12 в год Фото:

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении количества телефонных разговоров для осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такой документ размещен в думской базе данных.

«Предлагаемый законопроект направлен на увеличение количества телефонных разговоров до 12 в год для осужденных», — написано в проекте закона. В настоящее время статьей 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ установлено, что осужденные имеют право на телефонные разговоры. Однако при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год.

Депутаты Госдумы ранее предложили конфисковать имущество у осужденных за фейки об армии. Предложенная инициатива будет касаться лиц, признанных виновными в распространении фейков о ВС за деньги. Этот проект был одобрен правительственной комиссией.

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении количества телефонных разговоров для осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такой документ размещен в думской базе данных. «Предлагаемый законопроект направлен на увеличение количества телефонных разговоров до 12 в год для осужденных», — написано в проекте закона. В настоящее время статьей 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ установлено, что осужденные имеют право на телефонные разговоры. Однако при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Депутаты Госдумы ранее предложили конфисковать имущество у осужденных за фейки об армии. Предложенная инициатива будет касаться лиц, признанных виновными в распространении фейков о ВС за деньги. Этот проект был одобрен правительственной комиссией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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