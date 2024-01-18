Общество Осужденным в РФ разрешат чаще говорить по телефону Правительство РФ предлагает удвоить количество звонков для осужденных 19 января 2024 в 01:21 Размер текста - 17 + Законопроектом предлагается увеличить количество телефонных разговоров до 12 в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении количества телефонных разговоров для осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такой документ размещен в думской базе данных. «Предлагаемый законопроект направлен на увеличение количества телефонных разговоров до 12 в год для осужденных», — написано в проекте закона. В настоящее время статьей 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ установлено, что осужденные имеют право на телефонные разговоры. Однако при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Депутаты Госдумы ранее предложили конфисковать имущество у осужденных за фейки об армии. Предложенная инициатива будет касаться лиц, признанных виновными в распространении фейков о ВС за деньги. Этот проект был одобрен правительственной комиссией. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении количества телефонных разговоров для осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такой документ размещен в думской базе данных. «Предлагаемый законопроект направлен на увеличение количества телефонных разговоров до 12 в год для осужденных», — написано в проекте закона. В настоящее время статьей 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ установлено, что осужденные имеют право на телефонные разговоры. Однако при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Депутаты Госдумы ранее предложили конфисковать имущество у осужденных за фейки об армии. Предложенная инициатива будет касаться лиц, признанных виновными в распространении фейков о ВС за деньги. Этот проект был одобрен правительственной комиссией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям