Челябинские строители восстановили в городе Ясиноватая Донецкой народной республики больницу, разрушенную в результате обстрела. Информация об этом размещена в городском telegram-канале.
«В Ясиноватой строители из Челябинска восстановили больницу, поврежденную в результате обстрела. <…> Сейчас это прекрасная поликлиника, оснащена по всем стандартам Российской Федерации», — говорится в видео, размещенном в telegram-канале «Типичный Донецк».
В поликлинику было прямое попадание. Там было разрушено все — само здание, мебель, аппаратура. Благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру было принято решение восстанавливать поликлинику. Хотя изначально здание хотели разрушить, а лечебное учреждение разместить в другом помещении, отмечается в видео.
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