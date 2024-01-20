Строители из Челябинска восстановили больницу в Ясиноватой. Видео

20 января 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Новая поликлиника в Ясиноватой оборудована всем необходимым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинские строители восстановили в городе Ясиноватая Донецкой народной республики больницу, разрушенную в результате обстрела. Информация об этом размещена в городском telegram-канале. «В Ясиноватой строители из Челябинска восстановили больницу, поврежденную в результате обстрела. <…> Сейчас это прекрасная поликлиника, оснащена по всем стандартам Российской Федерации», — говорится в видео, размещенном в telegram-канале «Типичный Донецк». В поликлинику было прямое попадание. Там было разрушено все — само здание, мебель, аппаратура. Благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру было принято решение восстанавливать поликлинику. Хотя изначально здание хотели разрушить, а лечебное учреждение разместить в другом помещении, отмечается в видео.

Челябинские строители восстановили в городе Ясиноватая Донецкой народной республики больницу, разрушенную в результате обстрела. Информация об этом размещена в городском telegram-канале. «В Ясиноватой строители из Челябинска восстановили больницу, поврежденную в результате обстрела. <…> Сейчас это прекрасная поликлиника, оснащена по всем стандартам Российской Федерации», — говорится в видео, размещенном в telegram-канале «Типичный Донецк». В поликлинику было прямое попадание. Там было разрушено все — само здание, мебель, аппаратура. Благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру было принято решение восстанавливать поликлинику. Хотя изначально здание хотели разрушить, а лечебное учреждение разместить в другом помещении, отмечается в видео.