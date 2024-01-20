Строители из Челябинска восстановили больницу в Ясиноватой. Видео

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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника, врач, мед работник
Новая поликлиника в Ясиноватой оборудована всем необходимым Фото:

Челябинские строители восстановили в городе Ясиноватая Донецкой народной республики больницу, разрушенную в результате обстрела. Информация об этом размещена в городском telegram-канале.

«В Ясиноватой строители из Челябинска восстановили больницу, поврежденную в результате обстрела. <…> Сейчас это прекрасная поликлиника, оснащена по всем стандартам Российской Федерации», — говорится в видео, размещенном в telegram-канале «Типичный Донецк».

В поликлинику было прямое попадание. Там было разрушено все — само здание, мебель, аппаратура. Благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру было принято решение восстанавливать поликлинику. Хотя изначально здание хотели разрушить, а лечебное учреждение разместить в другом помещении, отмечается в видео.

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Челябинские строители восстановили в городе Ясиноватая Донецкой народной республики больницу, разрушенную в результате обстрела. Информация об этом размещена в городском telegram-канале. «В Ясиноватой строители из Челябинска восстановили больницу, поврежденную в результате обстрела. <…> Сейчас это прекрасная поликлиника, оснащена по всем стандартам Российской Федерации», — говорится в видео, размещенном в telegram-канале «Типичный Донецк». В поликлинику было прямое попадание. Там было разрушено все — само здание, мебель, аппаратура. Благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру было принято решение восстанавливать поликлинику. Хотя изначально здание хотели разрушить, а лечебное учреждение разместить в другом помещении, отмечается в видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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