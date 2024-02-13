ВСУ атаковали беспилотником Брянскую область

Пострадавших от беспилотников нет, отметил Богомаз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Клинцовским районом (Брянская область) системой противовоздушной обороны уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В ночь на 10 февраля украинские БПЛА попытались атаковать Брянскую область. Система ПВО перехватила три беспилотника.
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