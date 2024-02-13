ВСУ атаковали беспилотником Брянскую область

13 февраля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Пострадавших от беспилотников нет, отметил Богомаз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Клинцовским районом (Брянская область) системой противовоздушной обороны уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В ночь на 10 февраля украинские БПЛА попытались атаковать Брянскую область. Система ПВО перехватила три беспилотника.

Над Клинцовским районом (Брянская область) системой противовоздушной обороны уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В ночь на 10 февраля украинские БПЛА попытались атаковать Брянскую область. Система ПВО перехватила три беспилотника.