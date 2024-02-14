Астахов предупредил, что у подростков могут конфисковать имущество за фейки

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии Фото:

Подростки могут попасть под статью за распространение фейков об армии. Об этом Астахов заявил во время комментирования подписанного президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона о конфискации имущества за фейки об армии в эфире своей авторской программы на радио.

«Очень много, кстати, за последний год привлечено к ответственности подростков. <…> [Ребенок] может попасть под статью, будет осужден, и последует достаточно серьезное наказание за это, плюс теперь еще по некоторым позициям — конфискация имущества», — сообщил Астахов во время программы на радио Sputnik.

Ранее URA.RU писало о том, что президент РФ Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Конфисковать имущество будут только за преступления, которые были совершенны из корыстных побуждений. Средства, которые будут получены после конфискации, будут направлены в бюджет страны.

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Подростки могут попасть под статью за распространение фейков об армии. Об этом Астахов заявил во время комментирования подписанного президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона о конфискации имущества за фейки об армии в эфире своей авторской программы на радио. «Очень много, кстати, за последний год привлечено к ответственности подростков. <…> [Ребенок] может попасть под статью, будет осужден, и последует достаточно серьезное наказание за это, плюс теперь еще по некоторым позициям — конфискация имущества», — сообщил Астахов во время программы на радио Sputnik. Ранее URA.RU писало о том, что президент РФ Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Конфисковать имущество будут только за преступления, которые были совершенны из корыстных побуждений. Средства, которые будут получены после конфискации, будут направлены в бюджет страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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