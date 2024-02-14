Астахов предупредил, что у подростков могут конфисковать имущество за фейки

14 февраля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подростки могут попасть под статью за распространение фейков об армии. Об этом Астахов заявил во время комментирования подписанного президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона о конфискации имущества за фейки об армии в эфире своей авторской программы на радио. «Очень много, кстати, за последний год привлечено к ответственности подростков. <…> [Ребенок] может попасть под статью, будет осужден, и последует достаточно серьезное наказание за это, плюс теперь еще по некоторым позициям — конфискация имущества», — сообщил Астахов во время программы на радио Sputnik . Ранее URA.RU писало о том, что президент РФ Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Конфисковать имущество будут только за преступления, которые были совершенны из корыстных побуждений. Средства, которые будут получены после конфискации, будут направлены в бюджет страны.

Подростки могут попасть под статью за распространение фейков об армии. Об этом Астахов заявил во время комментирования подписанного президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона о конфискации имущества за фейки об армии в эфире своей авторской программы на радио. «Очень много, кстати, за последний год привлечено к ответственности подростков. <…> [Ребенок] может попасть под статью, будет осужден, и последует достаточно серьезное наказание за это, плюс теперь еще по некоторым позициям — конфискация имущества», — сообщил Астахов во время программы на радио Sputnik. Ранее URA.RU писало о том, что президент РФ Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Конфисковать имущество будут только за преступления, которые были совершенны из корыстных побуждений. Средства, которые будут получены после конфискации, будут направлены в бюджет страны.