Скандальный тюменец заберет иск на миллиард к «Мутабору» в обмен на льготы

Тюменский общественный деятель Юрий Рябцев заявил, что готов отозвать свой иск в отношении клуба «Мутабор». Об этом написал telegram-канал «РИА Новости».
«Активист из Тюмени, подавший один из исков на миллиард к „Мутабору“ за голую вечеринку, рассказал РИА Новости, что готов все решить мирно. Условие — льготный вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан», — указано в сообщении.
Иск против клуба «Мутабор» был подан тюменцем в январе 2024 года, причина претензии — проведение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что представители клуба «Мутабор» отказались как-либо прокомментировать идею тюменского активиста. Ранее URA.RU писало, что Юрий Рябцев пожаловался в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову.
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