Скандальный тюменец заберет иск на миллиард к «Мутабору» в обмен на льготы

Житель Тюмени Юрий Рябцев предложил клубу «Мутабор» ввести льготы на посещение

26 февраля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Юрий Рябцев готов отозвать иск в миллиард рублей в обмен на льготный вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский общественный деятель Юрий Рябцев заявил, что готов отозвать свой иск в отношении клуба «Мутабор». Об этом написал telegram-канал «РИА Новости». «Активист из Тюмени, подавший один из исков на миллиард к „Мутабору“ за голую вечеринку, рассказал РИА Новости, что готов все решить мирно. Условие — льготный вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан», — указано в сообщении. Иск против клуба «Мутабор» был подан тюменцем в январе 2024 года, причина претензии — проведение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что представители клуба «Мутабор» отказались как-либо прокомментировать идею тюменского активиста. Ранее URA.RU писало, что Юрий Рябцев пожаловался в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову.

Тюменский общественный деятель Юрий Рябцев заявил, что готов отозвать свой иск в отношении клуба «Мутабор». Об этом написал telegram-канал «РИА Новости». «Активист из Тюмени, подавший один из исков на миллиард к „Мутабору“ за голую вечеринку, рассказал РИА Новости, что готов все решить мирно. Условие — льготный вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан», — указано в сообщении. Иск против клуба «Мутабор» был подан тюменцем в январе 2024 года, причина претензии — проведение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что представители клуба «Мутабор» отказались как-либо прокомментировать идею тюменского активиста. Ранее URA.RU писало, что Юрий Рябцев пожаловался в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову.