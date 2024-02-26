Скандальный тюменец заберет иск на миллиард к «Мутабору» в обмен на льготы

Житель Тюмени Юрий Рябцев предложил клубу «Мутабор» ввести льготы на посещение
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, рябцев юрий
Юрий Рябцев готов отозвать иск в миллиард рублей в обмен на льготный вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан Фото:

Тюменский общественный деятель Юрий Рябцев заявил, что готов отозвать свой иск в отношении клуба «Мутабор». Об этом написал telegram-канал «РИА Новости».

«Активист из Тюмени, подавший один из исков на миллиард к „Мутабору“ за голую вечеринку, рассказал РИА Новости, что готов все решить мирно. Условие — льготный вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан», — указано в сообщении.

Иск против клуба «Мутабор» был подан тюменцем в январе 2024 года, причина претензии — проведение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что представители клуба «Мутабор» отказались как-либо прокомментировать идею тюменского активиста. Ранее URA.RU писало, что Юрий Рябцев пожаловался в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову.

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Тюменский общественный деятель Юрий Рябцев заявил, что готов отозвать свой иск в отношении клуба «Мутабор». Об этом написал telegram-канал «РИА Новости». «Активист из Тюмени, подавший один из исков на миллиард к „Мутабору“ за голую вечеринку, рассказал РИА Новости, что готов все решить мирно. Условие — льготный вход в клуб для ветеранов, инвалидов СВО и малоимущих граждан», — указано в сообщении. Иск против клуба «Мутабор» был подан тюменцем в январе 2024 года, причина претензии — проведение «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что представители клуба «Мутабор» отказались как-либо прокомментировать идею тюменского активиста. Ранее URA.RU писало, что Юрий Рябцев пожаловался в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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