В РФ начнут штрафовать за запрет на грудное вскармливание в общественных местах

27 февраля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

В РФ 5 марта пройдет заседание по разработке мер поддержки кормящих мам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России предложили ввести штрафы за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения подобных случаев. Предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей», — передают слова Буцкой «Известия». Она также отметила, что необходимо прописать правила, чтобы кормление проходило с соблюдением этических норм. При этом женщина должна быть прикрыта либо ей нужно предоставить для кормления отдельное удобное место. В стране уже два года ведется разработка мер поддержки для кормящих мам. По словам Буцкой, 5 марта состоится заседание рабочей группы в Госдуме, где обсудят создание федеральной программы по этому вопросу. А «спусковым крючком» для разработки этой программы стал инцидент в столичном фитнес-клубе. Там одна из посетительниц пожаловалась сотрудникам на кормящую в раздевалке. Сообщается, что после этого администратор клуба зашла в раздевалку и стала громко отчитывать москвичку. Позже стало известно, что МВД начало проверку в отношении руководства и сотрудников фитнес-центра. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в третьем чтении был принят закон, согласно которому для родителей при досрочном выходе из декрета будут сохранены детские пособия. Ребенок на тот момент должен достигать возраста до 1,5 года. Помимо того, Татьяна Буцкая рассказала, что в России могут ввести службу социальной помощи для ухода за детьми для многодетных мам. По словам депутата Госдумы, сейчас эта инициатива начинает применяться в регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предложили ввести штрафы за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения подобных случаев. Предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей», — передают слова Буцкой «Известия». Она также отметила, что необходимо прописать правила, чтобы кормление проходило с соблюдением этических норм. При этом женщина должна быть прикрыта либо ей нужно предоставить для кормления отдельное удобное место. В стране уже два года ведется разработка мер поддержки для кормящих мам. По словам Буцкой, 5 марта состоится заседание рабочей группы в Госдуме, где обсудят создание федеральной программы по этому вопросу. А «спусковым крючком» для разработки этой программы стал инцидент в столичном фитнес-клубе. Там одна из посетительниц пожаловалась сотрудникам на кормящую в раздевалке. Сообщается, что после этого администратор клуба зашла в раздевалку и стала громко отчитывать москвичку. Позже стало известно, что МВД начало проверку в отношении руководства и сотрудников фитнес-центра. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в третьем чтении был принят закон, согласно которому для родителей при досрочном выходе из декрета будут сохранены детские пособия. Ребенок на тот момент должен достигать возраста до 1,5 года. Помимо того, Татьяна Буцкая рассказала, что в России могут ввести службу социальной помощи для ухода за детьми для многодетных мам. По словам депутата Госдумы, сейчас эта инициатива начинает применяться в регионах.