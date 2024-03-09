Армия России за сутки отразила восемь атак ВСУ на авдеевском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Российские войска уничтожили порядка 400 бойцов ВСУ за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы группировки «Центр» за сутки отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Группировка войск „Центр“ продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак», — сообщил Александр Савчук РИА Новости.

Уточняется, что за сутки армия РФ поразила 350 целей, среди которых два пункта управления. В результате боев противник потерял около 400 военных, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что Киев отправляет резервы со всего фронта под Авдеевку, освобожденную российскими войсками, пишет «Царьград». Недавно в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВСУ потеряли более 2860 военных на авдеевском участке фронта, передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские бойцы группировки «Центр» за сутки отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук. «Группировка войск „Центр“ продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак», — сообщил Александр Савчук РИА Новости. Уточняется, что за сутки армия РФ поразила 350 целей, среди которых два пункта управления. В результате боев противник потерял около 400 военных, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую установку «Гвоздика». Ранее сообщалось, что Киев отправляет резервы со всего фронта под Авдеевку, освобожденную российскими войсками, пишет «Царьград». Недавно в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВСУ потеряли более 2860 военных на авдеевском участке фронта, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...