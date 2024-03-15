Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным AURUS

16 марта 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus в конце февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на публичное мероприятие на автомобиле российского производства Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Как сообщает агентство, использование данного автомобиля лидером Северной Кореи является «наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться». Данные агентства приводит ТАСС. Подарок для Ким Чен Ына получила 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. О том, что был подарен именно Aurus рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает RT. Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что передача автомобиля северокорейскому лидеру нарушает санкции СБ ООН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на публичное мероприятие на автомобиле российского производства Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Как сообщает агентство, использование данного автомобиля лидером Северной Кореи является «наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться». Данные агентства приводит ТАСС. Подарок для Ким Чен Ына получила 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. О том, что был подарен именно Aurus рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает RT. Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что передача автомобиля северокорейскому лидеру нарушает санкции СБ ООН.