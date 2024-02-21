В мире США Госдеп считает подаренный Путиным лидеру КНДР Aurus нарушением санкций 22 февраля 2024 в 00:51 Размер текста - 17 + Российский автомобиль вызвал язвительные комментарии Госдепа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Передача Россией автомобиля Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Передача автомобиля нарушает санкции СБ ООН. Не знал, что существует такое понятие, как «роскошный автомобиль российского производства», — приводит РИА Новости слова Миллера на брифинге. Представитель Вашингтона надеется, что Ким получил расширенную гарантию на Aurus. Миллер также отметил, что не стал бы покупать «роскошный автомобиль» российского производства, даже если бы отменили санкции. Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus потому, что тому понравилась машина. Президент РФ лично показал руководителю КНДР новый Aurus, когда тот прибыл на на космодромы Восточный. Передача Россией автомобиля Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Передача автомобиля нарушает санкции СБ ООН. Не знал, что существует такое понятие, как «роскошный автомобиль российского производства», — приводит РИА Новости слова Миллера на брифинге. Представитель Вашингтона надеется, что Ким получил расширенную гарантию на Aurus. Миллер также отметил, что не стал бы покупать «роскошный автомобиль» российского производства, даже если бы отменили санкции. Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus потому, что тому понравилась машина. Президент РФ лично показал руководителю КНДР новый Aurus, когда тот прибыл на на космодромы Восточный. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям