Глава ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил лидера РФ Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах. Между главами государств состоялся телефонный разговор, уточнили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах. Он пожелал ему дальнейших успехов на посту главы страны», — передает telegram-канал «Кремль.Новости».

Путин поблагодарил президента ОАЭ. В ответ он поздравил эмиратский народ с Рамаданом. Главы государств также обсудили сотрудничество в торговле, которая в прошлом году выросла.

Владимир Путин набрал более 87% по итогам выборов. В Кремле отметили, что выборы были абсолютно чистыми и честными. А глава РФ признался, что после выборов стал ощущать большую ответственность. Она связана с грамотной реализацией национальных проектов, о которых было сказано ранее.

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил лидера РФ Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах. Между главами государств состоялся телефонный разговор, уточнили в пресс-службе Кремля. «В ходе телефонного разговора Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах. Он пожелал ему дальнейших успехов на посту главы страны», — передает telegram-канал «Кремль.Новости». Путин поблагодарил президента ОАЭ. В ответ он поздравил эмиратский народ с Рамаданом. Главы государств также обсудили сотрудничество в торговле, которая в прошлом году выросла. Владимир Путин набрал более 87% по итогам выборов. В Кремле отметили, что выборы были абсолютно чистыми и честными. А глава РФ признался, что после выборов стал ощущать большую ответственность. Она связана с грамотной реализацией национальных проектов, о которых было сказано ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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