Глава ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил лидера РФ Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах. Между главами государств состоялся телефонный разговор, уточнили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах. Он пожелал ему дальнейших успехов на посту главы страны», — передает
Путин поблагодарил президента ОАЭ. В ответ он поздравил эмиратский народ с Рамаданом. Главы государств также обсудили сотрудничество в торговле, которая в прошлом году выросла.
Владимир Путин набрал более 87% по итогам выборов. В Кремле отметили, что выборы были абсолютно чистыми и честными. А глава РФ признался, что после выборов стал ощущать большую ответственность. Она связана с грамотной реализацией национальных проектов, о которых было сказано ранее.
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