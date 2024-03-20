Глава ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

20 марта 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ОАЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил лидера РФ Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах. Между главами государств состоялся телефонный разговор, уточнили в пресс-службе Кремля. «В ходе телефонного разговора Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах. Он пожелал ему дальнейших успехов на посту главы страны», — передает telegram-канал «Кремль.Новости». Путин поблагодарил президента ОАЭ. В ответ он поздравил эмиратский народ с Рамаданом. Главы государств также обсудили сотрудничество в торговле, которая в прошлом году выросла. Владимир Путин набрал более 87% по итогам выборов. В Кремле отметили, что выборы были абсолютно чистыми и честными. А глава РФ признался, что после выборов стал ощущать большую ответственность. Она связана с грамотной реализацией национальных проектов, о которых было сказано ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил лидера РФ Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах. Между главами государств состоялся телефонный разговор, уточнили в пресс-службе Кремля. «В ходе телефонного разговора Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах. Он пожелал ему дальнейших успехов на посту главы страны», — передает telegram-канал «Кремль.Новости». Путин поблагодарил президента ОАЭ. В ответ он поздравил эмиратский народ с Рамаданом. Главы государств также обсудили сотрудничество в торговле, которая в прошлом году выросла. Владимир Путин набрал более 87% по итогам выборов. В Кремле отметили, что выборы были абсолютно чистыми и честными. А глава РФ признался, что после выборов стал ощущать большую ответственность. Она связана с грамотной реализацией национальных проектов, о которых было сказано ранее.