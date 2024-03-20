Путин получил поздравления от короля Бахрейна

Король Бахрейна поздравил Путина с победой на выборах президента
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Во время беседы Владимир Путин и король Бахрейна согласились продолжить сотрудничество Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Король Бахрейна (арабское государство) Хамад бен Иса Аль Халифа поздравил лидера России Владимира Путина с победой президентских выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе арабской стороны, рассказали в Кремле.

«Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с победой на пост и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа. Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны», — сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Во время разговора лидеры согласились поддерживать совместную работу в разных сферах. Например, в торговле и инвестициях.

Выборы президента РФ закончились 17 марта. Путин набрал более 87% голосов. Политологи на круглом столе «Выборы президента 2024: О чем говорят результаты» заявили, что такой результат можно охарактеризовать как появление новой политической реальности.

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Король Бахрейна (арабское государство) Хамад бен Иса Аль Халифа поздравил лидера России Владимира Путина с победой президентских выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе арабской стороны, рассказали в Кремле. «Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с победой на пост и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа. Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны», — сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости. Во время разговора лидеры согласились поддерживать совместную работу в разных сферах. Например, в торговле и инвестициях. Выборы президента РФ закончились 17 марта. Путин набрал более 87% голосов. Политологи на круглом столе «Выборы президента 2024: О чем говорят результаты» заявили, что такой результат можно охарактеризовать как появление новой политической реальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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