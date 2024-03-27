В соцсетях расходится слух о «заминированных» долларах

В соцсетях распространилась информация о мине «Лепесток», завернутой в доллары. Якобы ее можно найти в Керчи. Однако данная информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
В фейковом видео говорится, что с внутренней стороны купюры якобы прикреплено взрывное устройство. «Сегодня на Буденово это нашли в подъезде. Это достоверная информация… Взрослый человек увидел, вызвал саперов», — говорится в ролике.
Информацию о минах, завернутых в доллары, в своем официальном telegram-канале опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков: «В чатах Керчи распространяется ложная, фейковая информация. Доверяйте только официальным источникам».
Отметим, что ранее данное видео уже появлялось в чатах Белгорода. Эти данные также опровергались в СМИ Белгородской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.