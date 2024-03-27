В соцсетях расходится слух о «заминированных» долларах

Информация о взрывчатке в долларах оказалась ложной
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Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , кризис, валюта, доллары
Власти опровергли слух о «заминированных» долларах Фото:
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Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространилась информация о мине «Лепесток», завернутой в доллары. Якобы ее можно найти в Керчи. Однако данная информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

В фейковом видео говорится, что с внутренней стороны купюры якобы прикреплено взрывное устройство. «Сегодня на Буденово это нашли в подъезде. Это достоверная информация… Взрослый человек увидел, вызвал саперов», — говорится в ролике.

Информацию о минах, завернутых в доллары, в своем официальном telegram-канале опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков: «В чатах Керчи распространяется ложная, фейковая информация. Доверяйте только официальным источникам».

Отметим, что ранее данное видео уже появлялось в чатах Белгорода. Эти данные также опровергались в СМИ Белгородской области.

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В соцсетях распространилась информация о мине «Лепесток», завернутой в доллары. Якобы ее можно найти в Керчи. Однако данная информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В фейковом видео говорится, что с внутренней стороны купюры якобы прикреплено взрывное устройство. «Сегодня на Буденово это нашли в подъезде. Это достоверная информация… Взрослый человек увидел, вызвал саперов», — говорится в ролике. Информацию о минах, завернутых в доллары, в своем официальном telegram-канале опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков: «В чатах Керчи распространяется ложная, фейковая информация. Доверяйте только официальным источникам». Отметим, что ранее данное видео уже появлялось в чатах Белгорода. Эти данные также опровергались в СМИ Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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