Украина может нанять ЧВК из США и Канады

Экс-летчик де Латтр: на Украину направят пилотов из ЧВК США и Канады
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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Иностранные ЧВК могут направить на Украину для пилотирования истребителей F-16, уточнил Сириль де Латтр Фото:
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Украина может нанять иностранных пилотов, состоящий в частных военных компаниях (ЧВК) для пилотирования истребителей F-16. Это произойдет в случае, если данные боевые самолеты все-таки доставят в страну. Для пилотирования могут быть привлечены представители из канадской и американской ЧВК. С таким предположением выступил французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.

«Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16», — отметил Сириль де Латтр в разговоре с РИА Новости. Он также не отрицает, что данные ЧВК могут просто заключить контракт на поставку F-16 Киеву. По словам экс-пилота, у украинских пилотов до сих пор есть проблемы с эксплуатацией данных истребителей. Те продолжают проходить обучение во Франции.

Киеву были обещаны F-16 еще год назад. В частности, истребители обещали направить Дания и Нидерланды. Однако в настоящий момент офицеры ВСУ считают, что такие летательные аппараты им уже не помогут в боях с РФ.

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Украина может нанять иностранных пилотов, состоящий в частных военных компаниях (ЧВК) для пилотирования истребителей F-16. Это произойдет в случае, если данные боевые самолеты все-таки доставят в страну. Для пилотирования могут быть привлечены представители из канадской и американской ЧВК. С таким предположением выступил французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. «Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16», — отметил Сириль де Латтр в разговоре с РИА Новости. Он также не отрицает, что данные ЧВК могут просто заключить контракт на поставку F-16 Киеву. По словам экс-пилота, у украинских пилотов до сих пор есть проблемы с эксплуатацией данных истребителей. Те продолжают проходить обучение во Франции. Киеву были обещаны F-16 еще год назад. В частности, истребители обещали направить Дания и Нидерланды. Однако в настоящий момент офицеры ВСУ считают, что такие летательные аппараты им уже не помогут в боях с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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