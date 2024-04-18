Украина может нанять ЧВК из США и Канады

Экс-летчик де Латтр: на Украину направят пилотов из ЧВК США и Канады

18 апреля 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

Иностранные ЧВК могут направить на Украину для пилотирования истребителей F-16, уточнил Сириль де Латтр Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может нанять иностранных пилотов, состоящий в частных военных компаниях (ЧВК) для пилотирования истребителей F-16. Это произойдет в случае, если данные боевые самолеты все-таки доставят в страну. Для пилотирования могут быть привлечены представители из канадской и американской ЧВК. С таким предположением выступил французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. «Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16», — отметил Сириль де Латтр в разговоре с РИА Новости. Он также не отрицает, что данные ЧВК могут просто заключить контракт на поставку F-16 Киеву. По словам экс-пилота, у украинских пилотов до сих пор есть проблемы с эксплуатацией данных истребителей. Те продолжают проходить обучение во Франции. Киеву были обещаны F-16 еще год назад. В частности, истребители обещали направить Дания и Нидерланды. Однако в настоящий момент офицеры ВСУ считают, что такие летательные аппараты им уже не помогут в боях с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина может нанять иностранных пилотов, состоящий в частных военных компаниях (ЧВК) для пилотирования истребителей F-16. Это произойдет в случае, если данные боевые самолеты все-таки доставят в страну. Для пилотирования могут быть привлечены представители из канадской и американской ЧВК. С таким предположением выступил французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. «Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16», — отметил Сириль де Латтр в разговоре с РИА Новости. Он также не отрицает, что данные ЧВК могут просто заключить контракт на поставку F-16 Киеву. По словам экс-пилота, у украинских пилотов до сих пор есть проблемы с эксплуатацией данных истребителей. Те продолжают проходить обучение во Франции. Киеву были обещаны F-16 еще год назад. В частности, истребители обещали направить Дания и Нидерланды. Однако в настоящий момент офицеры ВСУ считают, что такие летательные аппараты им уже не помогут в боях с РФ.