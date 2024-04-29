Максимальная выплата по беременности может составить свыше полумиллиона

Депутат Говырин: максимальная выплата по беременности составит 565 тысяч рублей

29 апреля 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Все трудящиеся женщины имеют право на компенсации в период беременности, заявил Алексей Говырин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году женщинам в период беременности и после родов может быть выплачено до 565 тысяч рублей с учетом стажа и размера заработной платы. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. «В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей», — передает слова Говырина РИА Новости. Он добавил, что все трудящиеся женщины, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера их профессиональной деятельности. Говырин отметил, что женщины, находящиеся в статусе матери, могут заниматься предпринимательской деятельностью и параллельно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности будут осуществляться лишь для тех работниц, которые являются застрахованными и уплачивают свои взносы. Депутат подчеркнул, что взносы в фонд социального страхования могут быть уплачены по инициативе застрахованной предпринимательницы или в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Однако, если взносы в социальный фонд не были уплачены, то компенсации по временной нетрудоспособности не будут предоставляться, заключил Говырин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году женщинам в период беременности и после родов может быть выплачено до 565 тысяч рублей с учетом стажа и размера заработной платы. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. «В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей», — передает слова Говырина РИА Новости. Он добавил, что все трудящиеся женщины, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера их профессиональной деятельности. Говырин отметил, что женщины, находящиеся в статусе матери, могут заниматься предпринимательской деятельностью и параллельно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности будут осуществляться лишь для тех работниц, которые являются застрахованными и уплачивают свои взносы. Депутат подчеркнул, что взносы в фонд социального страхования могут быть уплачены по инициативе застрахованной предпринимательницы или в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Однако, если взносы в социальный фонд не были уплачены, то компенсации по временной нетрудоспособности не будут предоставляться, заключил Говырин.