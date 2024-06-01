Врач назвал лучшую диету для уменьшения талии

Врач Мосли: диета с высоким содержанием белка позволит укрепить кости
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Диетолог Майкл Мосли говорит, что высокобелковый рацион повышает силу и крепость костей Фото:

Диетолог Майкл Мосли посоветовал высокобелковую диету для похудения в области талии и укрепления мышц и костей. Сам специалист придерживается данного подхода к еде, пишет он в статье для британской газеты Daily Mail.

«Помимо упражнений с тяжестями, я также слежу за тем, чтобы есть много белка. Потому что это имеет решающее значение для поддержания мышц и костей в хорошей форме», — поделился диетолог в статье для британской газеты Daily Mail. Автор ссылается на исследователей из Тайваня, которые обнаружили, что повышение потребления белка приводит к более аккуратной талии и увеличению силы, скорости ходьбы и уровня триглицеридов.

В своем материале Майкл Мосли отмечает, что белок помогает похудению потому, что дольше сохраняет чувство сытости, чем жиры и углеводы. Диетолог советует распределить прием пищи в течение дня. Сам эксперт начинает свой день с яиц, копченой рыбы или греческого йогурта. На обед или ужин, по словам Мосли, лучшим продуктом для получения белка является мясо или рыба. Для вегетарианцев они могут быть заменены фасолью и чечевицей.

Ранее диетолог Гинзбург в разговоре с URA.RU назвал самые полезные продукты летом. По его словам, в жаркое время года следует отдавать предпочтение легкой пище — рыбе, ягодам, овощам и кисломолочным продуктам. Также врач Парецкая раскрыла самый полезный утренний напиток. По мнению эксперта, утро лучше начинать с воды, а кофе заменить на напиток с цикорием.

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Диетолог Майкл Мосли посоветовал высокобелковую диету для похудения в области талии и укрепления мышц и костей. Сам специалист придерживается данного подхода к еде, пишет он в статье для британской газеты Daily Mail. «Помимо упражнений с тяжестями, я также слежу за тем, чтобы есть много белка. Потому что это имеет решающее значение для поддержания мышц и костей в хорошей форме», — поделился диетолог в статье для британской газеты Daily Mail. Автор ссылается на исследователей из Тайваня, которые обнаружили, что повышение потребления белка приводит к более аккуратной талии и увеличению силы, скорости ходьбы и уровня триглицеридов. В своем материале Майкл Мосли отмечает, что белок помогает похудению потому, что дольше сохраняет чувство сытости, чем жиры и углеводы. Диетолог советует распределить прием пищи в течение дня. Сам эксперт начинает свой день с яиц, копченой рыбы или греческого йогурта. На обед или ужин, по словам Мосли, лучшим продуктом для получения белка является мясо или рыба. Для вегетарианцев они могут быть заменены фасолью и чечевицей. Ранее диетолог Гинзбург в разговоре с URA.RU назвал самые полезные продукты летом. По его словам, в жаркое время года следует отдавать предпочтение легкой пище — рыбе, ягодам, овощам и кисломолочным продуктам. Также врач Парецкая раскрыла самый полезный утренний напиток. По мнению эксперта, утро лучше начинать с воды, а кофе заменить на напиток с цикорием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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