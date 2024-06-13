МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года

Международный олимпийский комитет (МОК) официально пересмотрел результаты велогонки на 25 километров, прошедшей более столетия назад на Олимпийских играх в Париже в 1900 году. Официальный представитель МОК Марк Адамс объявил об изменении в протоколе медалистов.
«Исполком согласился внести коррективы в исторические документы МОК, чтобы отразить тот факт, что серебряная медаль Олимпийских игр 1900 года в Париже теперь будет присуждена Франции, а не Великобритании. Эту медаль завоевал Ллойд Гильдебранд, занявший второе место в мужской гонке на 25 километров», — сообщил Адамс, его слов опубликованы на официальном сайте МОК.
Причиной пересмотра стали результаты недавних исследований, показавшие, что Ллойд Гильдебранд, несмотря на британское гражданство, родился и вырос во Франции и представлял французский клуб. Исполком МОК решил следовать установленной практике и признать его результаты за Францию.
Это решение укрепляет позиции Франции как лидера медального зачета Олимпиады 1900 года, увеличивая их общее количество серебряных наград. Великобритания же после корректировки занимает третье место по общему количеству медалей.
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