17 июня 2024

«Известия»: иностранцы приступили к обмену замороженными активами

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Иностранцы подают заявки на обмен заблокированных в России активов (архивное фото)
Иностранцы подают заявки на обмен заблокированных в России активов (архивное фото) Фото:

Иностранцы начали обменивать свои замороженные активы в России. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

«Уже есть заявки на обмен заблокированными активами и со стороны россиян, и от иностранцев. До конца лета процедуру обмена должны завершить», — передает газета «Известия» слова Чебескова.

В рамках обмена замороженных активов подано уже более одного млн заявок от россиян на более чем 35 млрд рублей. Всего к выкупу было предложено более 2,5 тысячи наименований иностранных ценных бумаг, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft, пишет RT.

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Иностранцы начали обменивать свои замороженные активы в России. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. «Уже есть заявки на обмен заблокированными активами и со стороны россиян, и от иностранцев. До конца лета процедуру обмена должны завершить», — передает газета «Известия» слова Чебескова. В рамках обмена замороженных активов подано уже более одного млн заявок от россиян на более чем 35 млрд рублей. Всего к выкупу было предложено более 2,5 тысячи наименований иностранных ценных бумаг, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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