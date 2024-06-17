«Известия»: иностранцы приступили к обмену замороженными активами

Иностранцы подают заявки на обмен заблокированных в России активов (архивное фото)
Иностранцы начали обменивать свои замороженные активы в России. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.
«Уже есть заявки на обмен заблокированными активами и со стороны россиян, и от иностранцев. До конца лета процедуру обмена должны завершить», — передает газета «Известия» слова Чебескова.
В рамках обмена замороженных активов подано уже более одного млн заявок от россиян на более чем 35 млрд рублей. Всего к выкупу было предложено более 2,5 тысячи наименований иностранных ценных бумаг, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft, пишет RT.
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