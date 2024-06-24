Путин поручил Мишустину проанализировать практику лишения опеки над детьми

«Правительству <…> провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости нужно предложить методы по совершенствованию работы органов опеки.
Ответственным за поручение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок его исполнения — 1 декабря 2024 года.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Она добавила, что готова подключиться к процессу.
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать практику лишения опеки над детьми. Это должно быть сделано до 1 декабря текущего года. «Правительству <…> провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости нужно предложить методы по совершенствованию работы органов опеки. Ответственным за поручение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок его исполнения — 1 декабря 2024 года. Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Она добавила, что готова подключиться к процессу.