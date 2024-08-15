В зоне СВО ликвидирована самая молодая участница «Азова»*

15 августа 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Участница запрещенного в РФ нацбатальона Бояновская была ликвидирована в возрасте 19 лет Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЛНР была уничтожена 19-летняя Юлия Бояновская с позывным «Тишина», она служила в третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ, сообщили украинские СМИ. Эта бригада была создана на базе нацбатальона «Азов»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). «„Тишина“ была ликвидирована 12 августа недалеко от села Грековка в Сватовском районе ЛНР. 20 лет юной нацистке исполнилось бы только в сентябре», — передает MK.RU информацию из СМИ Украины. Бояновская была уроженкой Львовской области и, по данным прессы, с ранних лет была связана с нацистской идеологией, являясь членом организации «Правый сектор»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Впоследствии она примкнула к киевскому режиму и занимала должность старшего стрелка-оператора штурмового взвода. Во время службы в ВСУ Бояновская использовала позывной «Тишина». Сослуживцы говорят, что позывной отражал ее желание действовать уверенно и спокойно, но при этом быть заметной на поле боя. После ликвидации девушки в социальных сетях появились комментарии, намекающие на то, что пропаганда повлияла на жизненный путь Бояновской. Ранее командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов»*), которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук сообщил, что украинцев заставляют вести боевые действия. Так, заключенные идут на фронт, потому что боятся попадания в штрафной батальон. Осужденные, которые были вербованы для участия в боевых действиях, также выражают опасения относительно того, что для них могут быть созданы специальные подразделения, где шансы на выживание будут минимальны. *Нацбатальон «Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЛНР была уничтожена 19-летняя Юлия Бояновская с позывным «Тишина», она служила в третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ, сообщили украинские СМИ. Эта бригада была создана на базе нацбатальона «Азов»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). «„Тишина“ была ликвидирована 12 августа недалеко от села Грековка в Сватовском районе ЛНР. 20 лет юной нацистке исполнилось бы только в сентябре», — передает MK.RU информацию из СМИ Украины. Бояновская была уроженкой Львовской области и, по данным прессы, с ранних лет была связана с нацистской идеологией, являясь членом организации «Правый сектор»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Впоследствии она примкнула к киевскому режиму и занимала должность старшего стрелка-оператора штурмового взвода. Во время службы в ВСУ Бояновская использовала позывной «Тишина». Сослуживцы говорят, что позывной отражал ее желание действовать уверенно и спокойно, но при этом быть заметной на поле боя. После ликвидации девушки в социальных сетях появились комментарии, намекающие на то, что пропаганда повлияла на жизненный путь Бояновской. Ранее командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов»*), которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук сообщил, что украинцев заставляют вести боевые действия. Так, заключенные идут на фронт, потому что боятся попадания в штрафной батальон. Осужденные, которые были вербованы для участия в боевых действиях, также выражают опасения относительно того, что для них могут быть созданы специальные подразделения, где шансы на выживание будут минимальны. *Нацбатальон «Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен