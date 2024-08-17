Помимо трех погибших еще два человека пострадало в ДТП с мусоровозом (архивное фото)
На федеральной трассе Джугба — Сочи недалеко от Туапсе произошла смертельная авария с мусоровозом, в которой погибло трое человек. Об этом рассказали в РЕН ТВ.
«Три человека погибли, еще два пострадали, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Из-за аварии движение на трассе было сильно затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю. На момент публикации ответ получить не удалось.
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