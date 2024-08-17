17 августа 2024

На трассе Джугба — Сочи несколько человек погибло в ДТП с мусоровозом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо трех погибших еще два человека пострадало в ДТП с мусоровозом (архивное фото)
Помимо трех погибших еще два человека пострадало в ДТП с мусоровозом (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе Джугба — Сочи недалеко от Туапсе произошла смертельная авария с мусоровозом, в которой погибло трое человек. Об этом рассказали в РЕН ТВ.

«Три человека погибли, еще два пострадали, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Из-за аварии движение на трассе было сильно затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю. На момент публикации ответ получить не удалось.

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На федеральной трассе Джугба — Сочи недалеко от Туапсе произошла смертельная авария с мусоровозом, в которой погибло трое человек. Об этом рассказали в РЕН ТВ. «Три человека погибли, еще два пострадали, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Из-за аварии движение на трассе было сильно затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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