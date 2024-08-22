В России резко выросли продажи таблеток для похудения

В России резко выросли продажи «лекарств для похудения». Речь идет о препарате «Семавик», который корректирует уровень глюкозы в крови.
«В стране в 4,3 раза подскочили продажи препаратов на основе семаглутида в первом полугодии. Это вещество корректирует уровень глюкозы в крови, а похудение, это всего лишь побочный эффект от его применения. В России это средство реализуют под названием «Семавик» и «Квинсента», — сообщают «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Специалисты ЦРТП отмечают, что данное лекарственное средство при применении без показания врача может нанести большой вред здоровью. Проблемы после применения препарата у женщин могут возникнуть при обмене веществ. Также может пострадать и нервная системы — это головная боль и головокружение.
Ранее индийские медики заявляли, что семена чиа с высоким содержанием омега-3 и куркума могут помочь сбросить вес. Отмечалось, что напиток из замоченных семян чиа и куркумы улучшает контроль уровня инсулина, стабилизирует сахар в крови, снижает аппетит и предотвращает переедание.
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