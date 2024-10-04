ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

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Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве 2022. Москва, бортников александр
Бортников заявил, что личности, причастные к деятельности украинских структур, также были установлены Фото:

Установлены личности причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», — заявил Бортников. Глава ФСБ также сообщил, что установлены причастные к деятельности украинских военных структур, находящиеся в странах Евросоюза.

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Установлены личности причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников. «Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», — заявил Бортников. Глава ФСБ также сообщил, что установлены причастные к деятельности украинских военных структур, находящиеся в странах Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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