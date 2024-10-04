ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

Бортников заявил, что личности, причастные к деятельности украинских структур, также были установлены
Установлены личности причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», — заявил Бортников. Глава ФСБ также сообщил, что установлены причастные к деятельности украинских военных структур, находящиеся в странах Евросоюза.
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