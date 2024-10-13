В Челябинске полиция задержала мигранта с героином на продажу

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, перекрытие, полиция, оцепление, поиск, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
В Челябинске у мигранта нашли 120 грамм героина Фото:

Полицейские ППС в Челябинске задержали иностранца с наркотиком. У гражданина из ближнего зарубежья впоследствии обнаружили порядка 120 граммов героина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Наркодилера задержали сотрудники полиции в Калининском районе Челябинска. При виде сотрудников 21-летний мигрант бросил сверток на землю и попытался скрыться на машине. Однако был задержан и доставлен в райотдел для разбирательств», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что молодой человек приехал в Челябинск из Екатеринбурга и планировал сбывать наркотик бесконтактным способом. В машине иностранца полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с героином.

Оперативники установили, что незадолго до задержания злоумышленник разложили 44 закладки с аналогичным наркотиком. Полицейские изъяли их из тайников. Общий вес содержимого составил около 120 граммов.

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Полицейские ППС в Челябинске задержали иностранца с наркотиком. У гражданина из ближнего зарубежья впоследствии обнаружили порядка 120 граммов героина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Наркодилера задержали сотрудники полиции в Калининском районе Челябинска. При виде сотрудников 21-летний мигрант бросил сверток на землю и попытался скрыться на машине. Однако был задержан и доставлен в райотдел для разбирательств», — отмечают в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что молодой человек приехал в Челябинск из Екатеринбурга и планировал сбывать наркотик бесконтактным способом. В машине иностранца полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с героином. Оперативники установили, что незадолго до задержания злоумышленник разложили 44 закладки с аналогичным наркотиком. Полицейские изъяли их из тайников. Общий вес содержимого составил около 120 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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