В Челябинске полиция задержала мигранта с героином на продажу

13 октября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

В Челябинске у мигранта нашли 120 грамм героина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские ППС в Челябинске задержали иностранца с наркотиком. У гражданина из ближнего зарубежья впоследствии обнаружили порядка 120 граммов героина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Наркодилера задержали сотрудники полиции в Калининском районе Челябинска. При виде сотрудников 21-летний мигрант бросил сверток на землю и попытался скрыться на машине. Однако был задержан и доставлен в райотдел для разбирательств», — отмечают в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что молодой человек приехал в Челябинск из Екатеринбурга и планировал сбывать наркотик бесконтактным способом. В машине иностранца полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с героином. Оперативники установили, что незадолго до задержания злоумышленник разложили 44 закладки с аналогичным наркотиком. Полицейские изъяли их из тайников. Общий вес содержимого составил около 120 граммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские ППС в Челябинске задержали иностранца с наркотиком. У гражданина из ближнего зарубежья впоследствии обнаружили порядка 120 граммов героина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Наркодилера задержали сотрудники полиции в Калининском районе Челябинска. При виде сотрудников 21-летний мигрант бросил сверток на землю и попытался скрыться на машине. Однако был задержан и доставлен в райотдел для разбирательств», — отмечают в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что молодой человек приехал в Челябинск из Екатеринбурга и планировал сбывать наркотик бесконтактным способом. В машине иностранца полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с героином. Оперативники установили, что незадолго до задержания злоумышленник разложили 44 закладки с аналогичным наркотиком. Полицейские изъяли их из тайников. Общий вес содержимого составил около 120 граммов.