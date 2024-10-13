В Челябинске полиция задержала мигранта с героином на продажу

Полицейские ППС в Челябинске задержали иностранца с наркотиком. У гражданина из ближнего зарубежья впоследствии обнаружили порядка 120 граммов героина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Наркодилера задержали сотрудники полиции в Калининском районе Челябинска. При виде сотрудников 21-летний мигрант бросил сверток на землю и попытался скрыться на машине. Однако был задержан и доставлен в райотдел для разбирательств», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что молодой человек приехал в Челябинск из Екатеринбурга и планировал сбывать наркотик бесконтактным способом. В машине иностранца полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с героином.
Оперативники установили, что незадолго до задержания злоумышленник разложили 44 закладки с аналогичным наркотиком. Полицейские изъяли их из тайников. Общий вес содержимого составил около 120 граммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.