РБК: «Сибур» готовится выпустить акции для всех желающих

Один из ведущих мировых нефтегазохимических холдингов ПАО «Сибур Холдинг» планирует провести первичное публичное предложение продажи акций (IPO) в скором времени. Предполагается, что инвесторам будет предложено около 2% акций компании.
«В ближайшие месяцы один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов ПАО „Сибур Холдинг“ проведет IPO», — сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к компании. По их данным, инвесторам предложат приобрести «небольшой пакет» акций публичного акционерного общества, примерно 2%. Ожидается, что сделка будет включать как компоненты внесения наличных средств (cash-in), так и их вывода (cash-out). Структура акционеров компании «Сибур» остается неопубликованной. Размещение акций будет организовано ведущими финансовыми учреждениями.
Согласно прогнозам экспертов, стоимость «Сибура» в процессе предстоящего публичного размещения акций может превысить три триллиона рублей. Ожидается, что в результате компания сможет привлечь около 65 миллиардов рублей. Эта сумма составляет почти три четверти от общего объема всех российских первичных IPO с начала текущего года. В 2024 году на Московской бирже было проведено размещение акций 14 компаний, которые в сумме привлекли почти 82 миллиарда рублей.
Планы по IPO «Сибура» активно обсуждались рынком на протяжении многих лет. Впервые о возможности выхода на биржу компания заявила еще в 2007 году. Наиболее серьезная подготовка к этому шагу наблюдалась после запуска нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» и интеграции активов ТАИФ.
В ходе IPO компания определяет ценовой диапазон своих акций и реализует их в рамках этих границ. После завершения акции становятся доступны для свободной торговли на рынке, что может привести к изменению их стоимости в большую или меньшую сторону. Инвесторы имеют возможность получить прибыль от IPO, если после начала торгов цена акций компании покажет рост.
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