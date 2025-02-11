11 февраля 2025

Трамп заявил об «откатах» в триллион долларов при заключении госконтрактов

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Трамп заявил, что чиновники получали «откаты»
Трамп заявил, что чиновники получали «откаты» Фото:

Объем «откатов» при заключении госконтрактов в США может достигать триллион долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. 

«Я вижу здесь огромные „откаты“, потому что никто не может быть настолько глуп, чтобы заключать такие контракты. Значит, он (чиновник — прим. URA.RU) должен получить „откат“, — пояснил президент в эфире Fox News.

Ранее Трамп рассказывал, что миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) устроит масштабные проверки госструктур на коррупцию. По данным президента, Маск уже нашел ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию.

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Объем «откатов» при заключении госконтрактов в США может достигать триллион долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.  «Я вижу здесь огромные „откаты“, потому что никто не может быть настолько глуп, чтобы заключать такие контракты. Значит, он (чиновник — прим. URA.RU) должен получить „откат“, — пояснил президент в эфире Fox News. Ранее Трамп рассказывал, что миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) устроит масштабные проверки госструктур на коррупцию. По данным президента, Маск уже нашел ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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