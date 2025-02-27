Почему собаки нападают на людей, и куда обращаться, если тебя покусали

После трагических случаев нападения собак на людей, произошедших в последнее время, многие задаются вопросами: почему домашние питомцы становятся агрессивными и как правильно себя вести при встрече с озлобленным псом, а также какая ответственность грозит владельцам за укусы их питомцев, и на что могут рассчитывать пострадавшие. Ответы на эти вопросы URA.RU дали зоопсихолог и кинолог Олег Прянов и юрист, правозащитник Камиль Хизиров.
Почему собака становится агрессором
Нередки случаи, когда домашние собаки, даже считающиеся добродушными породами, внезапно набрасываются на людей. Так, накануне в Екатеринбурге ротвейлер покусал женщину с ребенком, а в Сочи две хаски искалечили 9-летнего мальчика. В чем причина такого поведения питомцев?
«Когда вы слышите, что в агрессии животного на 90% виноваты хозяева, то это действительно так. Агрессия в собаке создается человеком или окружающими факторами, влияющими на психику животного. Это может быть неправильное воспитание, жестокое обращение, ранний отрыв от матери, генетическая предрасположенность. Но чаще всего люди просто не справляются со своими питомцами, не уделяют должного внимания их социализации и дрессировке», — объясняет кинолог Олег Прянов.
По его словам, универсальных агрессивных пород не существует. Любая собака может проявить агрессию, если чувствует страх, защищает территорию или ресурсы, ревнует хозяина, испытывает боль. Но и любую собаку можно воспитать послушной и адекватной, если с раннего возраста приучать ее к правильной иерархии и послушанию, обеспечивать физическую и умственную нагрузку.
Как правильно воспитать собаку
Чтобы собака выросла верным другом, а не потенциальным агрессором, специалисты советует придерживаться нескольких правил:
- Выбирать породу по характеру и образу жизни. Не заводить крупных, активных и служебных собак тем, кто не готов уделять много времени воспитанию и тренировкам.
- Социализировать щенка, знакомя его с разными людьми, животными, местами, звуками. Но не перегружать психику малыша и защищать от негативного опыта.
- Установить правильную иерархию в семье, где человек – безусловный лидер. Не позволять собаке занимать доминирующую позицию, проявлять своеволие.
- Дрессировать собаку, обучая базовым командам и правилам поведения. При необходимости обращаться к профессиональным кинологам для коррекции поведения.
- Уделять собаке достаточно внимания, заботы, но не потакать капризам. Обеспечивать длительные прогулки, игры, занятия.
«Даже собаки бойцовских пород при правильном воспитании могут быть абсолютно не опасны. Нет „плохих“ собак, есть ленивые и безграмотные хозяева. Ни в коем случае нельзя мириться с нежелательным поведением питомца, иначе оно закрепится и может привести к трагедии», — предостерегает эксперт.
Что делать, если встретились с агрессивной собакой: советы кинолога
А что делать, если на улице вы столкнулись с чужой собакой, проявляющей недружелюбие? Олег Прянов дает несколько советов, как избежать нападения: «Постарайтесь не смотреть собаке в глаза, не улыбаться, показывая зубы, или что-то такое. Это может быть воспринято собакой даже как вызов. Не нужно делать резких движений, не махайте руками, не поворачивайтесь спиной. Медленно отступайте скорее, контролируя поведение животного».
Также кинолог советует не кричать, не бежать, так как громкий голос и быстрые движения провоцируют собаку к преследованию. Нужно соблюдать дистанцию. Не приближаться к собаке ближе 3-4 метров, не протягивать к ней руки.
Можно попытаться закрыться от собаки каким-то предметом — сумкой, зонтом, велосипедом. Прикрыть горло, лицо. Если собака все-таки напала, постараться упасть на живот, подогнув ноги. Прикрыть руками шею и голову. Лежать неподвижно.
«Нельзя показывать собаке свой страх, суетиться. Нужно сохранять спокойствие и уверенность. Уходить медленно, не поворачиваясь к собаке спиной. И ни в коем случае не бежать. Это самая распространенная ошибка, провоцирующая нападение», — объясняет зоопсихолог.
Что делать, если собака напала на вас
Если вы пострадали от нападения собаки, то первым делом нужно обратиться за медицинской помощью для фиксации повреждений и предотвращения осложнений. Затем следует подать заявление в полицию с подробным описанием происшествия и данными о владельце животного, если они известны. Об этом URA.RU рассказал юрист, правозащитник Камиль Хизиров.
«По закону, собака считается имуществом владельца, поэтому ответственность за вред, причиненный ею, несет именно хозяин. Пострадавший имеет право требовать от него возмещения расходов на лечение, реабилитацию, а также компенсации морального ущерба. Если собака бездомная, то отвечать будет муниципалитет как не обеспечивший безопасность граждан», — пояснил Хизиров.
По его словам, сумма компенсации зависит от тяжести последствий. Если был причинен легкий или средний вред здоровью, то расходы и моральный ущерб взыскиваются через суд по иску потерпевшего. Размер выплат может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. В случае тяжкого вреда или смерти человека владельцу собаки грозит уголовная ответственность. Тогда компенсацию можно требовать уже в рамках уголовного дела.
«Кроме гражданской ответственности, хозяину агрессивного пса может грозить и административный штраф за нарушение правил содержания и выгула. Например, за появление питомца без намордника и поводка в общественном месте. Такие штрафы в регионах составляют от 1 до 5 тысяч рублей», — добавил юрист.
Что делать, если напала ваша собака
Если ваша собака напала на человека и причинила ему вред, то готовьтесь нести за это ответственность. Многое зависит от обстоятельств инцидента и действий пострадавшего. Вот что советует предпринять юрист, правозащитник Камиль Хизиров:
«В первую очередь постарайтесь оказать помощь пострадавшему, вызвать скорую или отвезти его в больницу. Это покажет, что вы не желали зла и раскаиваетесь. Затем ждите вызова в полицию для дачи объяснений. Если вы нарушили правила выгула, то будьте готовы оплатить штраф — от 1 до 5 тысяч рублей для граждан».
Дальнейшее развитие событий зависит от поведения потерпевшего. Он может ограничиться жалобой в администрацию или Роспотребнадзор, а может подать против вас судебный иск или заявление в Следственный комитет.
«В суде можно попытаться доказать, что вред возник по вине самого пострадавшего — он дразнил собаку, игнорировал предупреждения, незаконно проник на частную территорию. Если удастся это обосновать, то сумму компенсации могут снизить или в иске откажут. В уголовном процессе смягчить наказание помогут явка с повинной, возмещение ущерба, наличие малолетних детей», — рекомендует Хизиров.
При причинении легкого или средней тяжести вреда, ответственность ограничится выплатами пострадавшему. Они могут составить от 30 тысяч до миллиона рублей в зависимости от затрат на лечение и морального ущерба. В случае тяжких последствий виновному грозит до 1 года ограничения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.