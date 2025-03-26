26 марта 2025

Трамп вернул Украине важные преференции

Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил о возвращении поддержки Трампа
Зеленский заявил о возвращении поддержки Трампа Фото:

Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский

«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — сказал Зеленский отвечая на вопрос о разведданных в рамках пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Ранее Трамп прекращал поддержку Украины. Однако США почти сразу возобновили передачу разведывательных данных Киеву.

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Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский.  «Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — сказал Зеленский отвечая на вопрос о разведданных в рамках пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.  Ранее Трамп прекращал поддержку Украины. Однако США почти сразу возобновили передачу разведывательных данных Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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