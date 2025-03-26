Трамп вернул Украине важные преференции

Зеленский заявил о возвращении поддержки Трампа
Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский.
«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — сказал Зеленский отвечая на вопрос о разведданных в рамках пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Трамп прекращал поддержку Украины. Однако США почти сразу возобновили передачу разведывательных данных Киеву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.