24 июня 2025

Путин поручил улучшить налоговый режим для части россиян

Путин поручил улучшить налоговый режим для самозанятых
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин поручил усовершенствовать налогообложение
Путин поручил усовершенствовать налогообложение Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить и внести до 1 ноября предложения, направленные на совершенствование налогового режима для самозанятых граждан. Об этом сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.

«Путин поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых», — следует из публикации. Перечень был опубликован на официальном сайте Кремля по итогам встречи главы государства с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая 2025 года.

В документе указывается, что правительство Российской Федерации должно провести анализ эффективности эксперимента по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также оценить случаи использования данного режима работодателями с целью оптимизации налогообложения. По результатам этой работы необходимо подготовить предложения по доработке налогового режима с учетом завершения срока проведения эксперимента.

Срок исполнения поручения установлен до 1 ноября 2025 года. За выполнение поставленных задач ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить и внести до 1 ноября предложения, направленные на совершенствование налогового режима для самозанятых граждан. Об этом сообщается в перечне поручений на сайте Кремля. «Путин поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых», — следует из публикации. Перечень был опубликован на официальном сайте Кремля по итогам встречи главы государства с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая 2025 года. В документе указывается, что правительство Российской Федерации должно провести анализ эффективности эксперимента по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также оценить случаи использования данного режима работодателями с целью оптимизации налогообложения. По результатам этой работы необходимо подготовить предложения по доработке налогового режима с учетом завершения срока проведения эксперимента. Срок исполнения поручения установлен до 1 ноября 2025 года. За выполнение поставленных задач ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель организации «Деловая Россия» Алексей Репик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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