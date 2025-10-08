Число раненых при обстреле белгородского поселка возросло до 11

Число пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области увеличилось до 11 человек. Оперативную информацию об этом предоставил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
По словам главы ведомства, все раненые в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. «Всего после обстрела в Масловой Пристани ранены 11 человек», — сообщил Андрей Иконников. Он отметил, что при необходимости специалисты областного минздрава организуют телемедицинскую консультацию с федеральными медицинскими центрами для корректировки лечения.
