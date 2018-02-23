Почему россияне перестали бояться войны

10:00 23 февраля 2018 22

Сирия и Крым дали Дню защитнику Отечества новые смыслы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С каждым годом социологи фиксируют рост количества желающих служить в российской армии. В 2017 году этот показатель достиг исторического максимума. Тогда, по данным ВЦИОМ, 64% респондентов заявляли, что хотели бы видеть близких родственников в рядах вооруженных сил. О том, почему так происходит, как в России появились новые герои и что теперь страна отмечает 23 февраля — в интервью главы ВЦИОМ Валерия Федорова

— Валерий Валерьевич, почему россияне перестали бояться служить в армии?

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что россияне гордятся своей армией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Все началось с того, что в 2008 году срок службы в армии был сокращен до одного года. Это было сделано еще при бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове. При нем же серьезно упростили быт новобранцев-срочников: перестали их отправлять в наряды картошку чистить, передали на аутсорсинг вопросы питания. Саму систему питания пересмотрели. Была проведена серьезная реформа, чтобы снять страхи службы в армии, защитить призывников от насилия и притеснения. Это дало свой эффект: тогда начала расти доля тех, кто готов отдавать своих детей в армию. А следующий шаг был сделан уже в 2014 году, когда при действующем министре обороне Сергее Шойгу вооруженные силы продемонстрировали, что они современные, эффективные, динамичные и служить в них стало не просто допустимо, а престижно. Впервые мы увидели «вежливых людей» в 2014 году: это были другие солдаты, отлично оснащенные, прекрасно экипированные, очень аккуратные, осторожные, продуманные. После этого мы каждый год фиксируем рост числа родителей, желающих чтобы их сын отслужил.

— Тенденция сохраняется и в 2018 году? Ведь каких-то громких новостных поводов для этого нет?

— Сейчас на это работает и ситуация экономического кризиса. Все-таки армия — это крупный работодатель, особенно для молодых людей.

— Что вообще сегодня значит российская армия для простых россиян?

— По всем нашим опросам, армия входит в первую тройку причин для гордости, которые называют респонденты. Мы сейчас гордимся своим независимым внешнеполитическим курсом, своими вооруженными силами, нашей великой историей, великой культурой. Экономикой, например, не гордимся. Технологиями не гордимся. Справедливым социальным устройством не гордимся. Но армией — да.

— Кто олицетворяет для наших людей российскую армию?

— Верховный главнокомандующий Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и те солдаты и офицеры, которые служат в горячих точках. Из самых актуальных — это Сирия. Известны настоящие герои: и выжившие, и, к сожалению, погибшие. Люди о них знают, их именами называют улицы, их чествуют. Благодаря спецоперации в Сирии появился набор людей, на которых можно равняться и которыми можно гордиться.

— Как российская спецоперация в Сирии повлияла на имидж нашей армии?

Владимир Путин олицетворяет для россиян российскую армию Фото: Официальный сайт президента РФ

— Сирия — это война высоких технологий: истребители, штурмовики, которые ведут войну дистанционно, спецназ. Это облик войны не середины XX века, когда гигантские армии — танки, пушки, минометы перемалывают друг друга в мясорубках, а скорее войны, похожей на войну 1991 года в Персидском заливе. Тогда иракской армии, большой, но устаревшей, противостояли высокотехнологичные вооруженные силы США и европейских союзников. Воевать не числом, а умением, сохранять жизни, добиваться малыми усилиями больших результатов. Это образ современной войны, и россияне познакомились с ним, благодаря Сирии и тому, как ее освещают наши информационные службы министерства обороны.

— Но ведь у этого всего есть и обратная сторона. Можно ли сказать, что из-за создавшихся геополитических проблем и горячих точек в мире россияне сегодня живут в страхе от ожидания новой большой войны?

— Страхи войны в российском обществе выросли еще весной 2014 года: тогда всем стало понятно, что мы не с Украиной в Крыму и на Донбассе тягаемся. Что это конфликт России и Запада. Конфликт в режиме «холодной войны», периодически переходящей в «горячую». Следующий удар пришелся на осень 2015 года, когда турки сбили наш самолет. Тут страхи действительно резко выросли и ожидания того, что завтра может начаться война, стали абсолютно реальными.

Но в 2017 Россия освободила Алеппо, и после того, как в сирийской войне наметился перелом, а Исламское государство, запрещенное в России, начало разваливаться под российскими ударами, мы зафиксировали снижение страха войны. Сейчас фокус внимания россиян извне перемещается вовнутрь, на экономические и социальные проблемы.

— Наше интервью проходит в преддверии 23 Февраля. C учетом того, как изменилось в России отношение к армии, как изменилась сама армия, что произошло с праздником за эти годы?

— В 90-е и нулевые годы военная составляющая этого праздника уходила в тень. Он превратился в гендерный праздник: у женщин — 8 Марта, у мужчин — 23 Февраля. Хотя к этому моменту число тех, кто за плечами имел службу в армии, стало резко сокращаться. Но с приходом Владимира Путина начинается восстановление традиций военных парадов, демонстрации военной техники. С приходом Сергея Шойгу в Минобороны еще более усилилась ставка на военный контекст праздника. И сегодня 23 Февраля — это не столько мужской праздник, сколько действительно День защитника Отечества в полном смысле этого слова.