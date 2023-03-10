В России снизят риски стихийных бедствий

Новый подход правительства сохранит жизни и жилье граждан

10 марта 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В России обновили авиапарк для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские власти накануне сезона лесных пожаров определили, как сохранить леса и защитить россиян. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в борьбе с пожарами первостепенное значение имеет их предупреждение. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне спецоперации власти усилили проработку топовых социальных вопросов, чтобы не допустить недовольства россиян. Профилактика лесных пожаров стала акцентной темой встречи премьера с главой Рослесхоза. «Это один из важнейших секторов, и не только в экономическом плане, это и наш экологический щит, и природное достояние. Деятельность ведомства направлена на рациональное использование лесов, обеспечение их сохранности, приумножение, в том числе и за счет повышения уровня пожарной, санитарной безопасности», — напомнил Мишустин. На лесные пожары теперь будут отправлять вертолеты, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (слева) глава Рослесхоза Иван Советников Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации По словам Советникова, в 2022 году завершено формирование федерального лесопожарного центра «Север» в Красноярске. «Впервые за 15 лет Рослесхоз получил шесть новых вертолетов Ми-8, оборудованных техникой для тушения лесных пожаров. Также создали наземную инфраструктуру. Во время сезона машины будут перебазировать в те регионы, где будет самая большая необходимость», — рассказал глава Рослесхоза. В 2022 году площадь лесных пожаров в России сократилась в три раза — с 10,1 млн до 3,3 млн га, но количество пожаров уменьшилось не так сильно, продолжил Советников. «В декабре совместно с Минприроды, МЧС, Генпрокуратурой в Улан-Удэ собрали представителей регионов Сибири и Дальнего Востока — это самые горимые территории по площадям — и прошлись поэтапно, по каждому шагу подготовки к лесным пожарам. Мы контролируем все, начиная от доведения госзаданий и заканчивая наймом сотрудников, прохождением ими медкомиссий, их экипировкой», — сообщил глава ведомства. Необходимо развивать систему мониторинга, чтобы возгорания были под контролем, считает Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В борьбе с пожарами первостепенное значение имеет предупреждение ситуации, поэтому любые экстренные действия необходимо отрабатывать заранее, подчеркнул Мишустин. «Важна и система мониторинга, для того чтобы наблюдаемая площадь была под контролем с точки зрения реакции, а потом и необходимые действия соответствующих ваших структур, регионов, МЧС и прочих служб. Огонь наносит самый серьезный ущерб и экологии, и социальной сфере, и экономике страны. Надо делать все необходимое, чтобы не допускать очагов возгорания», — резюмировал премьер. В августе 2022 года в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Мишустин ввел персональную ответственность губернаторов за число природных возгораний. После этого из—за пожара в Рязанской области проблема оказалась в центре внимания президента РФ Владимира Путина, и он поручил ее решение премьеру. Встреча с Советниковым является частью государственного курса, направленного на сокращение площади и числа пожаров в РФ, отмечают эксперты. Борьба с пожарами — одна из тем, по которой судят об эффективности работы властей, отмечают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Премьер акцентировал внимание на подготовке к лесным пожарам, так как это одна из тем, которые являются показателем эффективности системы госуправления не только в конкретном регионе, но и федеральных структур, объясняет политолог, профессор Дмитрий Нечаев. «Лесные пожары наравне с другими катаклизмами негативно влияют на восприятие власти населением. Сегодня в лесной отрасли на первом месте стоит проблема пожаров, на втором — более эффективное распоряжение лесом-кругляком, на третьем — воспроизводство лесонасаждений на выгоревших участках», — уточнил политолог. На фоне СВО решение острых проблем выходит на первый план, уточняют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Топовые региональные темы, к которым относятся лесные пожары, сегодня идут с приставкой «СВО», региональным властям поручено не допустить социального недовольства по этим поводам, считает глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «В условиях спецоперации все системные и любые региональные проблемы приобретают общий нюанс. Если раньше их решение было само в себе, то сейчас любая спичка может превратиться в «пожар». Власти теперь обращают особое внимание на острые социальные вопросы, которые автоматически идут с кодом «СВО», — пояснил эксперт. Статья по теме Российские власти нашли способ сократить число лесных пожаров Приближается пожароопасный сезон, поэтому власти зафиксировали позиции, полагает директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. «Леса каждый год горят. Это естественный процесс. Ажиотаж устраивается, когда дым от пожаров несет на большие города. Публика начинает сильно переживать. Власть вынуждена реагировать», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти накануне сезона лесных пожаров определили, как сохранить леса и защитить россиян. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в борьбе с пожарами первостепенное значение имеет их предупреждение. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне спецоперации власти усилили проработку топовых социальных вопросов, чтобы не допустить недовольства россиян. Профилактика лесных пожаров стала акцентной темой встречи премьера с главой Рослесхоза. «Это один из важнейших секторов, и не только в экономическом плане, это и наш экологический щит, и природное достояние. Деятельность ведомства направлена на рациональное использование лесов, обеспечение их сохранности, приумножение, в том числе и за счет повышения уровня пожарной, санитарной безопасности», — напомнил Мишустин. По словам Советникова, в 2022 году завершено формирование федерального лесопожарного центра «Север» в Красноярске. «Впервые за 15 лет Рослесхоз получил шесть новых вертолетов Ми-8, оборудованных техникой для тушения лесных пожаров. Также создали наземную инфраструктуру. Во время сезона машины будут перебазировать в те регионы, где будет самая большая необходимость», — рассказал глава Рослесхоза. В 2022 году площадь лесных пожаров в России сократилась в три раза — с 10,1 млн до 3,3 млн га, но количество пожаров уменьшилось не так сильно, продолжил Советников. «В декабре совместно с Минприроды, МЧС, Генпрокуратурой в Улан-Удэ собрали представителей регионов Сибири и Дальнего Востока — это самые горимые территории по площадям — и прошлись поэтапно, по каждому шагу подготовки к лесным пожарам. Мы контролируем все, начиная от доведения госзаданий и заканчивая наймом сотрудников, прохождением ими медкомиссий, их экипировкой», — сообщил глава ведомства. В борьбе с пожарами первостепенное значение имеет предупреждение ситуации, поэтому любые экстренные действия необходимо отрабатывать заранее, подчеркнул Мишустин. «Важна и система мониторинга, для того чтобы наблюдаемая площадь была под контролем с точки зрения реакции, а потом и необходимые действия соответствующих ваших структур, регионов, МЧС и прочих служб. Огонь наносит самый серьезный ущерб и экологии, и социальной сфере, и экономике страны. Надо делать все необходимое, чтобы не допускать очагов возгорания», — резюмировал премьер. В августе 2022 года в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Мишустин ввел персональную ответственность губернаторов за число природных возгораний. После этого из—за пожара в Рязанской области проблема оказалась в центре внимания президента РФ Владимира Путина, и он поручил ее решение премьеру. Встреча с Советниковым является частью государственного курса, направленного на сокращение площади и числа пожаров в РФ, отмечают эксперты. Премьер акцентировал внимание на подготовке к лесным пожарам, так как это одна из тем, которые являются показателем эффективности системы госуправления не только в конкретном регионе, но и федеральных структур, объясняет политолог, профессор Дмитрий Нечаев. «Лесные пожары наравне с другими катаклизмами негативно влияют на восприятие власти населением. Сегодня в лесной отрасли на первом месте стоит проблема пожаров, на втором — более эффективное распоряжение лесом-кругляком, на третьем — воспроизводство лесонасаждений на выгоревших участках», — уточнил политолог. Топовые региональные темы, к которым относятся лесные пожары, сегодня идут с приставкой «СВО», региональным властям поручено не допустить социального недовольства по этим поводам, считает глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «В условиях спецоперации все системные и любые региональные проблемы приобретают общий нюанс. Приближается пожароопасный сезон, поэтому власти зафиксировали позиции, полагает директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. «Леса каждый год горят. Это естественный процесс. Ажиотаж устраивается, когда дым от пожаров несет на большие города. Публика начинает сильно переживать. Власть вынуждена реагировать», — резюмировал собеседник.