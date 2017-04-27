12:33 27 апреля 2017 10

Прибывший на заседание Заксо Ямала Владимир Сысоев вмешался в спор о газете трех дум - "Тюменские известия" Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты Заксобрания Ямала снова возмутились тратами на газету «Тюменские известия». Коммунист Елена Кукушкина обратилась к вице-спикеру Елене Зленко с предложением пересмотреть финансирование. К дискуссии присоединился справоросс Валерий Степанченко, который поддержал коллегу из оппозиции. А также гость Заксобрания — член ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Сысоев. Он предложил вовлечь в спор депутатов ХМАО.

Разговор о газете «Тюменские известия» зашел на заседании Заксобрания Ямала в четверг, 27 апреля, в рамках рассмотрения вопроса о протоколах согласия совета трех Дум.

Елена Кукушкина, год назад получившая неприятные замечания в свой адрес от Елены Зленко (ее упрекнули в незнании истории газеты), решила припомнить коллеге тот спор и снова обозначить свою позицию. «Товарищи, 26 млн в год на содержание газеты — это два с лишним миллиона в месяц. 7 млн рублей — Ямал, 17 млн рублей — Тюмень и два миллиона — ханты. Это несерьезно, давайте пересмотрим, не может газета быть такой золотой. Я делала запросы — подписывают ветеранов и общественные организации. Сами граждане эту газету не выписывают», — заявил член КПРФ.

Елена Зленко обвинила коммунистку в сотрясании воздуха.

Год назад Елена Зленко говорила, что газета важна для ямальских ветеранов в Тюмени. Елена Кукушкина сегодня сообщила, что издание выписывают принудительно, за счет бюджета фото — пресс-служба Заксобрания Ямала

«Елена Михайловна, давайте конкретные предложения по статьям. Зарплата, командировки, печатные услуги. Где урезать — конкретные предложения. Сотрясать воздух легко. Зарплата не росла у журналистов в течение пяти лет, средняя зарплата до 20 тыс. рублей, сидят они в здании областной Думы, счетчики дополнительно не поставим. Без популизма, по статьям расходов, в письменном виде», — попросил вице-спикер.

Присоединился председатель Заксобрания Сергей Ямкин. Он робко поддержал предложение Кукушкиной. «Предлагаю, давайте этот вопрос обсуждать в рабочем порядке. Моменты какие-то надо поизучать и разобраться. Количество статей и вложенных средств — в этом плане должно быть все адекватно», — сказал г-н Ямкин.

Слово взял справоросс Валерий Степанченко, который заступился за Елену Кукушкину. «Если без популизма, давайте посмотрим, кто выписывает газету. Сергей Миронович правильно говорит — надо изучить объемы и расходы. Почему Ханты-Мансийску в два миллиона обходится? А мы газету не видим, население ее не читает, и такую сумму платим. А вот эти все девизы — что там зарплата, туда-сюда… надо к земле прижаться и посмотреть, насколько мы сегодня при оптимизации других затрат — на образование, здравоохранение — адекватно оцениваем эту деятельность», — сказал справоросс.

После этого свое мнение решил высказать присутствующий на заседании либерал-демократ, депутат Госдумы, Владимир Сысоев. Правда, он зачем-то сначала упомянул газету, учрежденную окружным правительством, а не «Тюменские известия». «Я бы хотел защитить журналистов. Конечно, «Красный Север» — это аналитические материалы и о работе депутатов, и о социально-экономическом развитии. Сильны интеграционные связи между жителями Югры, Ямала и Тюмени, и люди должны читать, что происходит в регионах. «Тюменские известия» скрупулезно рассказывают о том, что происходит на Ямале, и о работе депутатского корпуса, и, конечно, если вы даете материалы, они их ставят. С точки зрения пропорции финансирования, хочется сказать и тюменцам, и ямальцам спасибо.

И предлагаю, Елена Михайловна, вам обратиться в Думу ХМАО, чтобы они увеличили финансирование, тогда и доля Ямала будет меньше. Давайте не забывать, что мы регулярно читаем газету на рейсах АТК «Ямал», — заключил депутат.

Год назад депутаты уже приходили к мнению, что необходимо изучить содержание газеты и даже пригласить руководство издания для выяснения некоторых подробностей. Однако этого не случилось.