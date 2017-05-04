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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
04:10  04 мая 2017 0

Жительница Колумбии съела 9 тысяч долларов, чтобы не отдавать их сожителю

Клипарт. Екатеринбург, доллары, деньги, валюта
Колумбийка проглотила пачку 100-долларовых купюрФото: Александр Константинов © URA.RU

В Колумбии 28-летняя местная жительница съела 9 тысяч долларов, чтобы не делиться деньгами со своим бывшим сожителем.

После расставания с бой-френдом женщина решила переехать в Панаму. Деньги были накоплены за время совместной жизни.

После того как колумбийка проглотила пачку из девяноста 100-долларовых купюр, ей потребовалась помощь медиков. Врачи сумели извлечь женщины деньги, однако в «хорошем» состоянии оказались не все банкноты. Из девяти тысяч долларов 3,3 тысячи оказались безнадежно испорченными после пребывания в желудке женщины, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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