04:10 04 мая 2017 0

Колумбийка проглотила пачку 100-долларовых купюр Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Колумбии 28-летняя местная жительница съела 9 тысяч долларов, чтобы не делиться деньгами со своим бывшим сожителем.

После расставания с бой-френдом женщина решила переехать в Панаму. Деньги были накоплены за время совместной жизни.

После того как колумбийка проглотила пачку из девяноста 100-долларовых купюр, ей потребовалась помощь медиков. Врачи сумели извлечь женщины деньги, однако в «хорошем» состоянии оказались не все банкноты. Из девяти тысяч долларов 3,3 тысячи оказались безнадежно испорченными после пребывания в желудке женщины, сообщает «Федеральное агентство новостей».