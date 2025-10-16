16 октября 2025

Трамп, несмотря на долгую беседу, снова не поздравил Путина с днем рождения

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поздравлял Владимира Путина с днем рождения в ходе последнего телефонного разговора. По его словам, этот вопрос не поднимался в ходе беседы. Информацию передает корреспондент URA.RU.

«Честно говоря, до этого не дошло. Разговор состоялся по нашей инициативе. Но по дню рождения вопрос никто не поднимал», — сообщил Ушаков в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Дональд Трамп не поздравлял Владимира Путина с днем рождения, который российский лидер отмечал 7 октября, совмещая личный праздник с выполнением рабочих обязанностей.

